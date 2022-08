Gjensidige er bekymret for båteiere som ferdes på sjøen uten å kunne lese og forstå et sjøkart. Foto: Colourbox

1 av 3 båteiere i Trøndelag kan ikke lese og forstå et sjøkart

Sommeren er høysesong for båt, men i årets undersøkelse hos Gjensidige kommer det fram at ikke alle er like stødige på navigeringen.

- Gjensidige har spurt båtfolket om deres forståelse av sjøkart enten på papir eller digitalt. Selv om mange svarer at dette kan de, er vi mest bekymret over alle de som ikke kan lese og forstå et sjøkart, sier Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Fortsatt stor usikkerhet

I Trøndelag svarer 35 prosent av båteierne at de har en dårlig forståelse av sjøkart, mens 57 prosent mener de leser sjøkart svært godt eller ganske godt.

Det er Ipsos som har foretatt undersøkelsen for Gjensidige. Det er langt flere menn enn kvinner som sier de har god kunnskap om dette.

Så langt i år har Gjensidige registrert flest antall skader fra båteiere i Trondheim, Namsos og Levanger.

Kart i papir

- Stol ikke kun på at elektroniske hjelpemidler som kartplotter, GPS og autopilot alltid fungerer, advarer Voll. Han mener de er svært viktig å ha en backup med papirkart og kompass i båten og kunne bruke disse.

I år har Gjensidige mottatt melding om 100 små og store båtskader i Trøndelag med utbetalinger på 4,7 millioner kroner. 75 prosent av alle disse skadene er grunnstøtinger og sammenstøt. Det er også viktig å se ut av «vinduet» for å sjekke om kartet og omgivelsene stemmer med hverandre.

- Oppskriften på en trygg og god båtsesong behøver ikke å være komplisert. Ta hensyn til omgivelsene, senk farten, styr unna alkohol, bruk redningsvest og ikke minst, bruk hodet, avslutter Voll.

Eksempler på skader i sommer:

•Traff stake - Litt større fritidsbåt tøffet rolig rundt i 5 knopp i kjent farvann. Kunden var båtvant, men litt uoppmerksomhet gjorde at båten kjørte rett på en stake og skadet skroget. Skadeomfang på 65.000 kroner

•På havets bunn - Motorbåt på 32 fot til 1,5 millioner kroner kjørte på skjær og sank. Forliset skjedde på åpen sjø og dypt vann. Båten ligger på havets bunn og er ennå ikke lokalisert. Ingen personer skadet.

•Trenger hjelp - Båtforhandlere forteller om ferske båteiere som ber om at båten blir kjørt «hjem til egen brygge» på grunn av at de selv har manglende kunnskap om det å føre en båt.