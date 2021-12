Her finner du fasiten på hvem som gjemte seg bak nisseskjegget i forrige uke. Kanskje du ble en av de heldige vinnerne som gjettet riktig? Foto: Colourbox

Se hvem som vant i uka som gikk

Svarene tikker inn i Frostingens adventskalender. Nå er sju nye vinnere trukket.

«Når nettene blir lange og kulda setter inn, tar damene i Frostingen fram julekalender'n sin. Har du vært i lokalavisa, er sjansen ganske stor. For at nettopp du bak dagens nisseluke bor,» hører vi fem stemmer synge fra Frostingens lokaler.

Nissedamene i lokalavisa har lyst til å spre litt førjulsglede til sine lesere, og inviterer alle til å bli med på Frostingens julekalender.

Vi har tatt et dykk i fotoarkivet, og hentet fram 24 kjente fjes som har vært i lokalavisa det siste året. Med et stort nisseskjegg foran ansiktet blir de kjente fjesene litt mindre gjenkjennelige, og dagens kalendernøtt er som følger:

Hvem er nissen?

Her finner du svarene på dagens nisse og dagens nissevinner fra den tredje uka i desember.

John Kristian var et kjent fjes

Bak dagens luke den 13. desember skjuler det seg en fotballglad nisse. Det er ikke utenkelig at denne nissen ønsker seg ei ny Manchester United-trøye til jul, men den største gaven har han allerede fått tidligere i år...

Dagens nisse 13. desember. Foto: Frostingen AS

John Kristian Wibe Husby var Frostingens kalendernisse 13. desember. Foto: Sigfrid Hagerup

Mannen bak nissemaska den 13. desember var åsbyggen John Kristian Wibe Husby. Han har spilt fotball i mange år – først på Neset og nå på Aasguten. Frostingen skrev om John Kristian i november da han skulle feire sin aller første farsdag. Gaven vi siktet til var datteren Linnéa Olive som ble født i vår.

Ove Hokstad var en av flere som dro kjensel på John Kristian. Han kan stikke innom lokalavisas kontor og hente seg et Frostingen-krus i premie.

Dro kjensel på bade-nissen

Bak dagens luke den 14. desember skjuler det seg en skikkelig friskus-nisse. Denne nissen er sprudlende og energisk, og har i tillegg en velutviklet estetisk sans. Det er ingen grunn til å bli overrasket om du møter denne nissen midtvinters og ser at hun har valgt bort nissedrakten til fordel for badedrakt...

Dagens nisse 14. desember. Foto: Frostingen AS

Dagens nisse 14. desember var Tove Stene Dybvad. Det var det mange som visste. Foto: May-Jorunn Barlien

Bak luke 14 var det Tove Stene Dybvad som gjemte seg. Denne sprudlende dama er et kjent fjes for kundene på interiørbutikken SÅ på Frosta. Tove er i tillegg en ivrig helårsbader.

Mange kjente igjen Tove. En av dem var Erna Kristin Kjelstad, som er velkommen innom på gammelbanken for å hente seg et Frostingen-krus.

Luke 15 ble ukas nøtt

Bak dagens luke den 15. desember skjuler det seg en nisse som i motsetning til de fleste nisser har sin roligste periode på denne tiden av året, men han er kjent for å ha kaffen klar for gutta. Han ønsker god hjul!

Dagens nisse 15. desember. Foto: Frostingen AS

Bak luke 15 skjulte Petter Ingvald Walseth seg. Foto: May-Jorunn Barlien

Denne kalendernissen var ikke like enkel å kjenne igjen. Bak skjegget den 15. desember smilte Petter Ingvald Walseth – mannen bak Frosta Fritid og Campingservice i Åsenfjord. Butikken hans selger bobiler og campingvogner, og alt som hører med, men er i tillegg et viktig samlingssted for kaffetørste gutter i sin beste alder.

Norunn Husby var en av dem som gjenkjente Petter Ingvald, og hun kan hente seg et Frostingen-krus hos avisa.

Den musikalske nissen

Bak dagens luke den 16. desember skjuler det seg en meget musikalsk begavet nisse. Denne nissen kan spille det meste – alt fra salmer til blues, og sikkert en og annen julesang...

Dagens nisse 16. desember. Foto: Frostingen AS

Musiker og organist Hans Melhus var dagens nisse 16. desember. Foto: May-Jorunn Barlien

Den musikalske nissen 16. desember var ingen ringere enn Hans Melhus. Han var det mange som kjente igjen.

Mathea Alstad er en av dem som svarte riktig denne dagen. Et Frostingen-krus venter på henne ved vårt kontor.

Daniel ble ukas yngste nisse

Bak dagens luke den 17. desember skjuler det seg en nisse som har byttet ut reinsdyra med traktor. Den store drømmen er å drive gård, men først må han bli ferdig på skolebenken...

Dagens nisse 17. desember. Foto: Frostingen AS

Daniel Wassli Loktu skjulte seg bak nissemaska 17. desember. Foto: Janne Hopmo

Den unge nissen som drømmer om å drive gård er Daniel Wassli Loktu. Tidligere i år snakket Frostingen med ham om hvordan det er å være elev ved Mære landbruksskole. Mange skjønte at det var Daniel som gjemte seg bak nisseskjegget 17. desember.

En av dem som svarte riktig var Gunn Ulvik. Hun er velkommen innom for å hente seg et Frostingen-krus.

Gjenkjennelig håndball-nisse

Bak dagens luke den 18. desember skjuler det seg ei nissekone som har sitt andre hjem i Åsenhallen. Denne nissen er ikke bare bestemor for sine egne barnebarn, men hun er som en klok og smilende reservebestemor for nissebarna i hallen også...

Dagens nisse 18. desember. Foto: Frostingen AS

Aase Vedul-Moen var dagens nisse 18. desember. Foto: Per Birger Mossing

Riktig svar er Aase Vedul-Moen. Hun har et hjerte som banker for håndballen i IL Aasguten.

Sissel Buchholt var en av mange som skjønte hvem dagens nisse 18. desember var. Velkommen innom gammelbanken for å hente et Frostingen-krus.

Arne ble ukas siste nisse

Bak dagens luke den 19. desember skjuler det seg en nissemann som reiser over kommunegrensa når han skal på jobb. Det er rift om plassene hos denne populære nissen, som snakker så folk forstår ham og står på når det gjelder...

Dagens nisse 19. desember. Foto: Frostingen AS

Kommuneoverlege i Frosta, Arne Bye, var dagens nisse 19. desember. Foto: Sigfrid Hagerup

Ukas siste nisse var den folkekjære fastlegen og kommuneoverlegen på Frosta, Arne Bye, som gjorde en viktig jobb da koronaen kom til bygda i mars 2020.

En av mange som sendte inn riktig svar denne dagen var Renate Holberg, som kan hente seg et Frostingen-krus på vårt kontor.

Frostingen sender en stor takk til alle som har sendt inn svar så langt, og håper dere har lyst til å følge julekalenderen helt fram til luke 24. Hvem vet, kanskje ditt navn dukker opp når vi skal trekke hovedpremien som er et et nettbrett fra Mobit Levanger, Samsung Galaxy Tab A7, til en verdi av 2990 kroner.