Midt i Trøndelag er navnet på appen for alle som har hjertet midt i Trøndelag. Nå er den tilgjengelig for nedlasting. Foto: Frostingen

Nå kan du følge bygda di på Midt i Trøndelag

Frostingen heier på lokal identitet og stolthet over eget hjemsted. Torsdag lanseres appen Midt i Trøndelag.

- I dag kan vi avsløre en nyhet, Midt i Trøndelag-appen er tilgjengelig i AppStore og PlayStore. Det er en gratis app som samler og presenterer lokal informasjon for alle som har hjertet midt i Trøndelag, forteller en glad og lettet prosjektleder Irene Røkke i Frostingen.

Resultatet har blitt en app der du finner informasjon om det som rører seg i bygda di, enten den er Frosta eller Åsen.

Midt i Trøndelag gir lokale lag og foreninger en gylden mulighet til å legge ut informasjon om det de driver med, og dermed dele den med bygda si.

Appen har også en kalenderløsning som kan brukes av deg som skal ha et lokalt arrangement eller aktivitet. Begge deler er helt gratis.

- Registrer ditt lag eller organisasjon, og kom i gang, oppfordrer Irene.

Hun forteller at Midt i Trøndelag-prosjektet ble startet ved at Frostingen sendte inn en innovasjonssøknad i 2018 sammen med to andre lokalaviser.

- Vi fikk penger og prosjektet startet opp i 2019. Men på grunn av at vi i Frostingen skiftet plattform, dataverktøy og inngikk partnerskap med Polaris Media Sør i 2019/2020, ble innovasjonsprosjektet lagt litt på is.

I 2020 ble prosjektet tatt opp igjen, men så kom koronaen, og Frostingen hadde mer enn nok med å holde hodet over vannet. I høst har vi satt fart på prosjektet igjen, og nå har appen gått inn for landing. Resultatet er altså Midt i Trøndelag.

- Litt forsinket, men nå er vi på «lufta» og du kan laste ned appen, oppfordrer Irene.

På Midt i Trøndelag har vi samlet informasjon fra næringslivet, frivilligheten, Frosta kommune, åpne saker fra Frostingen, blålys/veg, kalender, NRK, flo/fjære og lenker fra nyttige nettsteder som vi tror du som åsbygg eller frosting synes er kjekt å lese om. Dermed får brukerne lokale oppdateringer «rett i lomma».