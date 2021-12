Hver dag fram til julaften åpner vi ei ny luke i Frostingens julekalender. Bli med på nissejakten du også! Foto: Colourbox Foto: Frostingen

Luke 24: Hvem er dagens nisse?

Så var det plutselig selveste julaften. Vi åpner siste luke i kalenderen og ønsker alle ei riktig god jul!

«Når nettene blir lange og kulda setter inn, tar damene i Frostingen fram julekalender'n sin. Har du vært i lokalavisa, er sjansen ganske stor. For at nettopp du bak dagens nisseluke bor,» hører vi fem stemmer synge fra Frostingens lokaler.

Nissedamene i lokalavisa har lyst til å spre litt førjulsglede til sine lesere, og inviterer alle til å bli med på Frostingens julekalender.

Vi har tatt et dykk i fotoarkivet, og hentet fram 24 kjente fjes som har vært i lokalavisa det siste året. Med et stort nisseskjegg foran ansiktet blir de kjente fjesene litt mindre gjenkjennelige, og dagens kalendernøtt er som følger:

Hvem er nissen?

Bak dagens luke den 24. desember skjuler det seg nok en nisse med grønne fingre. Denne nissen er del av en familiebedrift, og tidligere i år var han aktuell i Frostingen med litt agurknytt...

Hvem er nissen 24. desember? Foto: Frostingen AS

Kjenner du igjen dagens nissefjes kan svaret sendes på epost til frostingen@frostingen.no eller på melding til 40064468. Husk å skrive navnet ditt også. Da er du med i trekningen av et nettbrett fra Mobit Levanger, Samsung Galaxy Tab A7, til en verdi av 2990 kroner.

Hver uke fram til jul trekker vi også ut heldige dagsvinnere som får et Frostingen-krus. Kruset må hentes i Frostingens lokaler.

Fasiten for den siste uka i desember kommer etter jul, og hovedtrekningen skjer like over nyttår.

PS: For hvert riktige svar du sender inn, får du ett lodd i trekningen. Lykke til!