Rolv og Åse Brit Vang trives i skog og mark og vil gjerne bidra til at andre også skal finne trivselen i naturen. Foto: Janne Hopmo

Tur-Orientering passer for alle - men ikke alle vet at det finnes

Rolv Vang begynte som hjelper i 2006, og overtok ganske raskt ansvaret for Tur-O på Frosta. I dag er det fortsatt han som er primus motor, med kona Åse Brit som trofast medhjelper.

-Hvert år velger vi ut fem områder, fire på Frosta og ett på Ekne, og så er vi ute tidlig på våren og henger opp poster, totalt ca. 50. Vi prøver å velge steder som er av historisk interesse eller gir fine naturopplevelser, forteller de, og skryter samtidig av Frosta Historielag som har hengt opp masse fine plakater.

Postene er ikke alltid lette å oppdage. Da gjelder det å se nøye på kartet. Foto: Janne Hopmo

Også Coop på Frosta får skryt av ekteparet, de har nemlig tatt på seg salget av konvolutter med kart og informasjon.

- Vi er helt avhengig av denne hjelpen, forklarer Rolv, uten den ville det blitt vanskelig å gjennomføre Tur-O.

De skulle gjerne hatt ordentlige orienteringskart, slik som klubben Skøynar som de samarbeider med i Åsen og på Ekne, men det har de ikke råd til.

- Men kartene vi har på Frosta, de funker, og de som bruker dem er fornøyde, sier Rolv.

I fjor ble denne merketanga fjernet på grunn av smittefare og det ble brukt et kodesystem i stedet. I år kan man velge hva man vil bruke. Foto: Janne Hopmo

Godt å vite

Sammen med kartene følger det en oversikt over hvor man skal parkere for å ta seg inn i hvert område, og Rolv har lagt til en kort orientering om området. For eksempel kan det stå: «Barnevennlig område» eller «Lite stier i området, men oversiktlig terreng.»

Alle som finner 75 % av postene, for sesongen 2021 blir det 37 av totalt 49 poster, fyller kravet til merke. Det starter med bronsemerke etter 1.gang og deles ut helt til 20-årsplakett.

Åse-Brit og Rolv setter ut postene når snøen er i ferd med å forsvinne og de henger helt til 1. oktober. Selv synes ildsjelene at våren er den beste tida, men Tur-O kan selvfølgelig være en fin sommeraktivitet for hele familien. Samtidig som man blir kjent med sine omgivelser.

Når sesongen er over, er det avslutning med kaffe og overrekkelser, og de som har deltatt har anledning til å komme med sine meninger om årets poster.

- Frosta er ikke så stort, så kanskje hvert fjerde år blir et område satt på kartet på nytt. Mye kan skje i løpet av fire år. En gang, da vi kom tilbake til et område, oppdaget vi at alle trærne var felt, unntatt ett, det sto der i ensom majestet med en O-post på.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det første du må gjøre, er å kjøpe deg kart, kort og informasjon. Foto: Janne Hopmo

Nyttig tips?

Rolv anbefaler å ha med kompass, og å lære litt om koter (høydeforskjeller i terrenget). Har man kontroll på kotene, skjønner man hvordan naturen ser ut rundt seg og kartet blir et nyttig verktøy.

Da er det bare å ønske god tur!