Gutter før utplanting av salat hos Tore Moksnes. Fv. Vegar Juberg, Jonas Ulvik, Petter Moksnes og Markus Skjevik Foto: Oddny Gumaer

Tore har gjeninnført en gammel tradisjon

Noen husker kanskje somre som unge med sommerjobb på en gård.

Timevis på kne i åkeren der man tynnet gulrot, eller, senere, tok den opp. Det kunne være både hustrig og hardt. Men gevinsten var verdt det: lommepenger og selvtillit.

For tiden er det ikke så mange skoleelever som får jobb på gård, verken på sommeren eller resten av året. I stedet har det blitt mer vanlig å innføre arbeidskraft fra Øst-Europa. Med koronakrise og karanteneregler ble dette med ett mer komplisert enn tidligere. Derfor bestemte Tore Moksnes seg for å gjøre noe han har tenkt å gjøre lenge. Han ansatte tre ungdomsskoleelever og én fra videregående. De fire guttene arbeider to halve dager hver uke. Med dem og to arbeidere fra Litauen har han den arbeidskraften han trenger.

Tore Moksnes sammen med Romuldas Galinis har stor tro på ungdommen på Frosta Foto: Oddny Gumaer

Selv synes Tore at løsningen er veldig bra. -Om jeg ansetter noen fra Øst-Europa er jeg forpliktet til å holde dem i aktivitet hele tiden. Med disse guttene kan jeg tilkalle dem når jeg trenger hjelp. Det fungerer både for dem og for meg.

Han presiserer at han følger tariff med hensyn til lønn og andre goder, og tror at guttene synes de har fått til en god løsning. Med skolen stengt er dagene annerledes for alle. Nå har de derfor fått muligheten til å bruke ettermiddagene på noe annet enn å sitte på nett.

-En del er litt redde for å ansette skoleelever, sier Tore. Han tror mange frykter at de ikke skal jobbe like hardt som andre arbeidere, at det kan bli bråk, og at de skal være uansvarlige. Til dem som har slike bekymringer sier han: -Ikke vær redd for å prøve! Ungdommen er gode på å arbeide. -Det viktigste, mener han, er å ikke kjøre dem for hardt, men å la oppgavene matche styrken og evnene deres. Han tror også at mange motiveres av å vite at om de jobber bra, venter mer spennende utfordringer, som å få prøve å kjøre traktor for eksempel.

Arbeidslaget klar til plantestart. Romuldas Galinis kjører traktor, mens Vegar Juberg, Jonas Ulvik, Petter Moksnes og Markus Skjevik planter. Tore Moksnes passer på at alt går riktig for seg før han drar på andre oppdrag Foto: Oddny Gumaer

Frostingen traff de fire guttene mens de var i full gang med utplanting av salat. Temperaturen bikket så vidt over fem grader, det var regn i lufta og jorda var våt og satte seg fast både i maskiner og sko. Ingenting av dette virket problematisk for guttene. På spørsmål om de var fornøyde med arbeidssituasjonen sin svaret alle ja uten et sekunds betenkningstid. Jonas Ulvik sa at for ham var det beste med jobben å kunne gjøre fysisk arbeid utendørs. Dette var de andre tre enige i. I tillegg mente de at det var trivelig å jobbe sammen med hverandre, og det var selvfølgelig ingen ulempe at de får betalt for jobben heller. Ingen ungdom sier nei takk til ekstra lommepenger.

De fant hver sin plass bak traktoren som Romuldas Galinis kjørte nedover åkeren. Så plantet de salat men praten gikk og smilene kom lett. Tore kunne nikke og konstatere at guttene leverte i dag også.

Med vakker utsikt mot Skatval kan guttene sette i gang med planting av salat. Foto: Oddny Gumaer