Lina Rekkebo Stene, Lineja Pekarskaite, Leander Dahl Filipsen og Vebjørn Frøstad synes det er helt topp å spille to-mot-to-fotball.

Åpen hall i høstferien: - Artig, melder denne gjengen

De fire fotballspillerne stiller smilende opp til bilde i lokalavisa, men etterpå må de løpe videre. De holder nemlig med på noe kjempegøy.

Lina Rekkebo Stene, Lineja Pekarskaite, Leander Dahl Filipsen og Vebjørn Frøstad spiller to mot to i en oppsatt ballbinge innerst i Frostahallen, og akkurat nå er ingenting artigere enn å gjøre nettopp det. De har ikke en gang tid til å gå og ta seg ei gratis vaffel i kiosken, det får vente. Smil og latter røper at de er i flytsonen, og det er et godt sted å være.

Første søndag i høstferien inviterte Frosta Frivilligsentral i samarbeid med Frosta Sanitetsforening, Neset FK og Frosta IL til Åpen hall. Med vått og grått høstvær ute, var det en perfekt dag for å løpe av seg litt energi inne.

– Dette er tredje gangen vi har Åpen hall. Vi har fått prosjektmidler fra Gjensidigestiftelsen til å få til dette, og prosjektet går til februar/mars neste år. Så får vi se om det er noe vi kan videreføre eller ikke, sier Trine Haug som er daglig leder i Frosta Frivilligsentral.

Tidligere har Åpen hall vært for elever fra mellomtrinnet og oppover, men denne dagen er det også åpnet for 1. - 4. trinn.

Trine forteller at ungene fra småtrinnet må ha med seg en ansvarlig voksen, mens for puljene for mellom- og ungdomstrinnet senere på dagen er det samarbeidspartnere fra frivilligheten som hjelper til sammen med frivilligsentralen.

– Hvordan har Åpen hall blitt tatt mot?

– Første gang var det veldig mange som kom, mens de to neste var det ikke like mange. Det handler mye om å treffe det rette tidspunktet - når det ikke skjer så mye annet. Og så er det et poeng å ha det i ferien - når det er mye annet som er stengt, sier Trine, og legger til at neste Åpen hall blir i oktober eller november.

Geir Ude fra Neset FK, Trine Haug fra Frosta Frivilligsentral og Randi Britt Nilssen fra Frosta Sanitetsforening var til stede fra starten av dagen med Åpen hall.

Da Frostingen var innom var alle trinn fra 1. - 4. representert, og rundt 50 stykker med smått og stort var i hallen.

– Tidligere har vi arrangert Åpen hall på kveldstid, og da har vi servert kveldsmat. I dag når det er på dagtid, fant vi ut at det passer bra med vaffel. Å samles rundt et måltid er positivt å ha med seg, legger Trine til.

Tiril Kvamvold Berg fra 3. trinn synes klatring i buldrerommet er stas. - Veldig gøy med Åpen hall, mener Tiril, og det artigste så langt er klatring!

På tribunen sitter flere foreldre og følger med, og mamma Marie Viken Leitao håper det kan bli Åpen hall flere ganger.

– Det er godt med litt uorganisert aktivitet, mener Marie.

– Og så får de være sammen med noen de kanskje ikke hadde møtt ellers, legger Tonje Waasjø til.

– Det er fint for foreldre å treffes og bli bedre kjent også, legger Gunnfrid Nilssen Aursand til.

Tonje Waasjø, Gunnfrid Nilssen Aursand og Marie Viken Leitao synes Åpen hall er en fin møteplass for barn og foreldre.

Geir Ude er med både som far og leder for Neset FK denne dagen.

– Som far er det veldig artig at ungene får leke seg her, og for Nesets del er det fint at hallen blir åpnet for ekstra aktivitet. Å få ungene i aktivitet - det er det viktigste for alle. Det er enkelt å komme hit, leke seg og gjøre det en vil, og det forhindrer utenforskap, sier Geir som mener det er viktig å støtte opp om et slikt tiltak.

Mathea Gjertsen Mongstad (8 1/2), Johanna Gjertsen Mongstad (5 1/2), Signe Frøstad (6) og Tilde Gjertsen Mongstad ( 8 1/2) synes Åpen hall er veldig gøy.

– Det er gøy å være her, smiler Tilde Gjertsen Mongstad (8 1/2), og forteller at hun har rukket å prøve både badminton, innebandy og en kastedings så langt. Og så har de fått saft og vaffel.

– Dette er et veldig fint tiltak med frileik og boltreplass. Jeg har sansen for at det er litt allidrett-aktig - veldig variert - og at barna får styre det sjøl. Vi kommer rett fra Brønnen, og det er veldig avslappet og fint å komme hit, supplerer pappa Eirik Gjertsen Mongstad.