Besøkte du Vuddu Valley på ettermiddagen fredag 26. februar? Da kan det hende du bør teste deg. Foto: Anders Vinje

Familie på fire med koronasmitte har besøkt Åsen

Var innom Vuddu Valley i vinterferieuka.

Det viser seg at en familie på fire som er bekreftet smittet av koronaviruset, har vært innom en populær destinasjon i Vuddudalen.

Mandag sendte Levanger kommune ut en pressemelding om at to personer med påvist smitte, antakelig av den britiske virusvarianten, har vært innom to bensinstasjoner i Levanger sist uke.

–De har vært innom Circle K Levanger i tidsrommet 28/2 kl 15.30-16.00, og YX Gråmyra Levanger i tidsrommet 24/2 kl 15.45-16.15. Disse er ikke bosatt i Levanger, men har passert Levanger.

Dette reisefølget har også vært innom to bensinstasjoner på Stjørdal. Nærmere bestemt Circle K Stjørdal 24/2 i tidsrommet 13-13.30 og Shell Værnes den 28. februar i tidsrommet 12-12.10.

I en oppdatering fra Levanger kommune legger de til en familie på fire personer, som også er bekreftet smittet av koronaviruset, har besøkt Vuddu Valley i Åsen. Nærmere bestemt den 26. februar i tidsrommet 14.30 - 16.00.

– Alle som har vært innom disse stedene i samme tidsrom anbefales å teste seg så snart som mulig og gå i karantene til de har fått negativt svar. I tillegg må de være svært oppmerksomme på symptomer også etter negativ test. Ved symptomer må man holde seg for seg selv og teste seg på ny snarest.