En ny undersøkelser viser at grønnsaker kommer øverst på listen på spørsmål om hva man ønsker å grille mer av.

Vil grille mer grønnsaker

En ny undersøkelse om norske grillvaner viser at kjøtt dominerer på grillen, men vi ser også en stor interesse for mer grilling av grønnsaker.

Nesten halvparten av oss griller grønnsaker

En undersøkelse som nylig ble gjennomført av Respons analyse på vegne av Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) viser et stort engasjement for å grille grønnsaker. Det er hele 45 % av befolkningen som griller grønnsaker hver gang eller ofte når de griller (1). Det er flere kvinner enn menn som legger grønnsaker på grillen hver gang de griller (18 % vs. 11 %), og selv om kvinner oftere griller grønnsaker ser vi en indikasjon på økning hos menn fra en lignende undersøkelse gjennomført i 2022 (2).

Kjøtt, pølser og burgere er det vi griller mest av. 85 % sier de griller kjøtt hver gang eller ofte. Tilsvarende var det 62 % som svarte det samme for pølser, og 44 % på burgere.

Derfor griller vi ikke grønnsaker

De vanligste årsakene til å ikke velge grønnsaker på grillen er preferansen for salat til grillmaten eller at det rett og slett ikke er en vane. Mange vet heller ikke hvilke grønnsaker som egner seg for grilling eller hvordan de skal tilberede dem.

Grønnsaker er det flest ønsker å grille mer av (58 %), og spesielt de som allerede griller grønnsaker ofte vil gjerne grille mer av det. 69 % av de som griller grønnsaker hver gang eller ofte, planlegger å øke sitt grønnsaksforbruk på grillen.

Undersøkelsen viser at paprika, løk og tomat de mest populære grønnsakene på grillen, og at mange ønsker å grille mer squash og asparges. Ernæringsrådgiveren mener imidlertid at nesten alt av grønnsaker kan grilles.

– Når du griller grønnsaker, får de en nydelig karamellisert smak, og det er så enkelt. Alt du trenger er en nøytral olje, salt og pepper. Pensle med litt olje før du legger dem på grillen og juster grilltiden etter størrelsen på bitene. Store biter tar lengre tid, mens små biter blir raskere ferdig. Bruk hvilerist eller indirekte varme etter et par minutter på direkte varme for å unngå at grønnsakene blir svidd.

Ernæringsrådgiveren viser frem et fat av grillede grønnsaker bestående av både nykål, purre, squash, nypoteter, spisspaprika, løk, purre, blomkål og asparges.

Vet du ikke hva du skal legge på grillen? Her er 10 tips:

Purre: En purre kan deles i 3-4 store biter og legges rett på grillen som den er

Nykål/spisskål: Del i båter og legg på grillen. En klatt smør og litt salt på toppen ved servering er nydelig til. Du kan også toppe den med pesto eller en syrlig vinaigrette.

Paprika: Fjern frøene, del paprikaen i store biter og legg på grillen. Du kan eventuelt tre bitene på et grillspyd om de blir små, gjerne kombinert med løk.

Spisspaprika: Kutt av toppen, dra ut frøene og grill den som den er, eller fyll den med noe godt. Det er veldig godt å fylle den med fetaost.

Rester av kokte nypoteter: Legg på grillen! Eller kok nye og legg på grillen.

Gulrot: Del på tvers, pensle med olje og grill.

Hjertesalat: Del i to, pensle med olje og legg rett på grillen ett par minutter. Ha over en syrlig vinaigrette eller pesto.

Blomkål: Del blomkål i 1-2 cm tykke skiver, pensle med olje og grill. Kan også pensles med BBQ-saus.

Grill frukt: Frukt kan også grilles, grilling gjør frukten ekstra søt og god. Grillede nektariner som blandes i en salat med mozzarella, grønn bladsalat, rødløk, tomater og balsamico er en sikker vinner.

Sitron: Del i to og legg med kuttsiden ned på grillristen. Saft fra grillet sitron er nydelig å ha over de grillede grønnsakene.

Undersøkelser:

1. Landsrepresentativ markedsundersøkelse gjennomført i felt av Respons analyse på oppdrag fra Opplysningskontoret for frukt og grønt, mai 2024.

2. Landsrepresentativ markedsundersøkelse gjennomført i felt av Norstat på oppdrag fra Opplysningskontoret for frukt og grønt, mai 2022