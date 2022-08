For å bidra til at skolestarten blir litt bedre for alle ungdommer kjører MOT i gang en hei-kampanje. MOT-ambassadørene Birk Ruud og Sebastian Schjerve sier hei på flere måter. Foto: WORDUP PROJECTS

Vil engasjere unge over hele landet til å si hei

- Sier du hei, sier du mer enn du tror!

MOT Norge ønsker å gjøre skolestarten enklere for elever over hele landet. Et enkelt hei mener organisasjonen kan bidra til å gjøre en stor forskjell.

Etter nesten to måneder med ferie fra skolen er det straks tid for skolestart! For mange er dette morsomt og spennende, men vi vet også at mange ungdommer gruer seg. For å bidra til at skolestarten blir litt bedre for alle ungdommer kjører MOT i gang Hei*-ukene, hvor målet er å bevisstgjøre både ungdom og voksne viktigheten av et enkelt «hei».

- MOT har siden dag en vært opptatt av skolestart, nettopp fordi det er en sårbar periode der vi vet at små handlinger kan gjøre store forskjeller. MOT har derfor valgt å ha ekstra fokus på dette med å si hei, inspirert av ungdommer som fortalte oss at et hei fra en klassekamerat kunne utgjøre forskjellen på om man føler seg sett eller ikke. Så i skolestartukene handler det om å sette verdien MOT til å bry seg i praksis, og vi ønsker å inspirere flest mulig ungdommer til å inkludere andre. For vi vet at det er ikke alltid det skal så mye til, sier daglig leder Regine Oen Hatten i MOT Norge.

– Kanskje ditt hei er det eneste lysglimtet de som står utenfor har den dagen, sier Regine Oen Hatten i MOT Norge.

Grunnlaget for trivsel i skolen

MOT Norge jobber forebyggende for å motvirke samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker. MOT har som mål å styrke ungdoms livsmestring og mot – som igjen bidrar til å skape robuste ungdommer som inkluderer alle.

Den innsatsen som legges ned i starten av skoleåret legger grunnlaget for elevenes trivsel på skolen. Derfor er det på MOT-skoler lagt ekstra trykk på aktivitet rundt skolestart.

– Det er klart at det å bry seg og å si hei til hverandre er viktig hele året, derfor er vi ekstra opptatt av at vi begynner med det allerede ved skolestart fordi det setter standarden for hvordan vi har det resten av tiden på skolen. Skal vi skape en inkluderende kultur må vi trene og repetere på det hele året for at det skal bli en vane!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Er du en som sier hei?

Vi i MOT Norge ønsker å oppfordre deg til å øve deg på å si «Hei». Til både de du kjenner og ikke kjenner. Det kan være i skolegården, på butikken, på trening eller ellers. Det kan kreve litt ekstra mot, men det kan være viktigere enn du tror.

– Kom igjen, si hei til de du møter! Prøv det selv og se hvor enkelt det er. Om det er til en klassekamerat, en ukjent på butikken, en nabo ute på tur eller hvem som helst. Det er så enkelt, og likevel så effektfullt. Spesielt tenker jeg på de som står utenfor. Kanskje DITT hei er det eneste lysglimtet de har den dagen? Hvorfor ikke gripe muligheten, og gi det lysglimtet til flest mulig. Håper flest mulig blir med på en inkluderingsdugnad!