Vi kan ikke akseptere stygg språkbruk, sjikane og hersketeknikker!

Det skriver Trøndelag Høyres fylkesordførerkanditat Pål Sæther Eiden i en pressemelding.

Snart går vi inn i en hektisk valgkamp. Målet mitt er at vi får en valgkamp hvor vi er tydelige på hva vi vil og på forskjeller mellom partiene, men uten å være usaklige, og uten å gå på person. Jeg undersøkte litt rundt tematikken, og fant #siifra-guiden som tidligere stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen utarbeidet sammen med de politiske ungdomsorganisasjonene. Der er det mange gode råd å få:

1. Bruk saklige argumenter, be om kilde og vis til fakta som styrker ditt standpunkt.

2. Unngå personkritikk, møt slik kritikk med saklige argumenter og gi din støtte til andre som mottar usaklig personkritikk selv om du ikke er enig med han eller henne.

3. Møt hersketeknikker og usaklige sammenligninger med å be om saklige motargumenter. Støtt de som utsettes for slike jukseteknikker.

4. Blir du møtt med hatprat og sjikane er det lov å la være å svare. Si fra om at slike ytringer ikke hører hjemme i en debatt.

5. Trusler møtes med å rapportere til den aktuelle nettsiden/avisen, eventuelt politianmeldelse. Ta avstand fra trusler mot andre.

Dette sammendraget laget for unge som vil engasjere seg har vi politikere mye å lære av, og mye vi bør følge opp. Jeg tenker at en del personer som er ivrige i ulike Facebookgrupper også kan ta en gjennomlesning av rådene. Ordbruk og omtale av meningsmotstandere er i mange tilfeller helt uakseptable. Spesielt vil jeg trekke frem to forhold. Først bør en være ekstra oppmerksom når en skal kommentere meninger fremsatt av ungdommer og ungdomspolitikere. Brukes enhver anledning til å sable ned ungdommenes meninger, kan vi ikke forvente at disse kommer frem. Ulike meninger trenger demokratiet for å vokse og vi har et felles ansvar for å gi grobunn for dette. Deretter mener jeg vi alle må reagere når vi synes noen går ut over akseptable grenser. Spesielt virkningsfullt kan det være om en gir støtte til hverandre over «partigrensene» når noen utsettes for hets eller lignende.

Dessverre ser vi at samfunnstopper og sentrale politikere bruker ord om politiske meningsmotstandere som langt fra er greit. Å bruke beskrivelsen «frekkere enn flatlusa», si at leverandører av tjenester er «bendelormer», å si at «Stoltenberg er en krigsforbryter» og be personer en er uenig med om å dra til h…. i en debatt er noen eksempler.

I en opphetet valgkamp er det alltid en risiko for at en går over akseptable grenser. Som politiker er det mitt ansvar å bidra til en saklig debatt og et godt ordskifte når jeg ytrer meg. Sammen kan vi faktisk gjøre en forskjell her.

Godt valg og god sommer!

Pål Sæther Eiden

Trøndelag Høyres fylkesordførerkandidat