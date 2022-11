Oktober har vært både varmere og våtere enn normalt i Trøndelag. Foto: Colourbox

Varm oktober med stor variasjon i nedbør

Oktober var en varm måned i størsteparten av landet, og svært varm i deler av Agder, Rogaland, Trøndelag og Nordland.

For landet som helhet endte måneden 1,6 grader over normalen, og det gjør den til den 14. varmeste oktobermåneden siden målingene startet i 1900. Flere stasjoner i Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark endte 2-3 grader varmere enn normalen for oktober.

Lista fyr i Farsund i Agder tangerte oktoberrekorden for høyeste månedstemperatur med 11,7 grader. Rekorden er fra 1961 i en måleserie som går helt tilbake til 1867.

I store deler av Europa har oktober vært en svært varm måned.

- Mellom-Europa har hatt et vedvarende høytrykk som har gitt tørt vær og temperaturer langt over det som er normalt for årstiden. I Norge har vi hatt typisk høstvær, med mange lavtrykk som har kommet inn fra vest. Det har tidvis vært mildt, men også mye regn og fuktig luft som er typisk for oktober, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

Store variasjoner

Han påpeker at måneden har bydd på variert vær i Norge.

- Snøen kom på besøk flere steder i nord, mens Sør-Norge både har hatt flere varme dager og noen frostnetter. Deler av Østlandet og Vestlandet har dessuten hatt mye tåke den siste uken, som skyldes at varm, fuktig luft strømmer over kald bakke.

Den høyeste temperaturen målt i Norge i oktober var 18,6 grader på Tingvoll i Møre og Romsdal 1. oktober, og samme temperatur målt 2. oktober på Landvik i Agder. Den kaldeste temperaturen ble registrert 25. oktober i Cuovddatmohkki, Karasjok i Troms og Finnmark med -15,1 grader.

10 prosent mer regn

Oktober var en våt måned i Rogaland og Vestland, med svært våte steder øst i Rogaland og i områdene innerst i Sognefjorden i Vestland. Det var også her den høyeste døgnnedbøren ble registrert. 7. oktober kom det 96,6 millimeter regn på Skare stasjon i Ullensvang i Vestland.

Også indre strøk i Trøndelag var svært våte i oktober. Enkelte stasjoner i Nord-Trøndelag og Vestland fikk opptil det dobbelte av normal nedbørsmengde.

For landet som helhet falt det 10 prosent mer nedbør enn det som er vanlig i oktober.

Tørrest på Østlandet

Det siste hydrologisk året (august til september) har Østlandet og Agder hatt uvanlig lite nedbør, noe som har påvirket vannstanden i magasinene. I oktober fikk Østlandet normal nedbørsmengde for måneden, mens Agder fikk om lag 15 prosent mer enn det som er vanlig i oktober. Lengst nord på Østlandet var oktober tørr.

Det var også tørt lengst nord i Finnmark, og flere stasjoner i Innlandet og Sør-Trøndelag fikk 50 til 85 prosent mindre nedbør enn normalt.