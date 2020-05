Frostateltet er et populært stopp på Trøndersk Matfestival: Matfestivalen 2020 avlyses, men ikke helt Foto: Oi! Trøndersk Matfestival

Trøndersk Matfestival er ikke avlyst, men må finne nye former i 2020

Nylig kom beskjeden mange hadde ventet på.

Trøndersk matfestival 2020 i Trondheim ble avlyst. Oi! Trøndersk mat og drikke, som arrangerer festivalen, skriver i ei pressemelding at det dessverre ikke er mulig å arrangere festivalen i år. -Dette er ett av flere nødvendige tiltak nasjonen gjør for å hindre spredning av Covid-19, skriver de. Likevel presiserer de, på sine hjemmesider, at selv om det ikke er mulig å samle 225 000 matglade personer i Trondheim samtidig, skal vi fortsatt feire maten, sammen og alene.

De har derfor invitert ordførerne til å se hvordan produsenter og innbyggere kan samles rundt mat og drikke i sommer. Responsen på dette har vært udelt positiv. Frostas ordfører, Frode Revhaug, sier til Oi!: - Jeg synes at dette er et godt initiativ, og vi på Frosta blir gjerne med på Covid -19 dugnad for lokal mat og drikke de tre dagene.

Frostingene har i mange år ankommet Matfestivalen i robåter. Her med ordfører Frode Revhaug i 2010: Matfestivalen i Trondheim avlyses i 2020. Her er et bilde fra 2010 Foto: Ingebjørg Vestrum

Avlysningen av matfestivalen vil selvfølgelig ha store konsekvenser for alle produsentene som selger varene sine og som har mulighet til å profilere seg på en av landets største matfestivaler. Mange av disse produsentene kommer fra Frosta. Ansvarlig for å koordinere de som selger fra Frostateltet, Gustav Myraune, sier at det er synd, men forståelig at festivalen ble avlyst. For småskalaprodusenter betyr omsetningen på Matfestivalen mye for hele årsomsetningen, forklarer han. Han håper derfor at man kan klare å finne andre arenaer for salg av lokalmat fra Trøndelag.

Grete Rekkebo har stått på Matfestivalen med produktene sine i mange år. Hun hadde planer om å delta i år også. Grete selger geléer, saft og spekemat som hun lager selv. -Men selv om jeg selger godt, er det svært kostbart å delta, forteller hun. Derfor blir det ikke et stort økonomisk tap for henne at festivalen er avlyst. Hun sier at hun kommer til å savne det fine samholdet mellom Frostaprodusentene gjennom hele festivalen. Og så håper hun at julemarkedet ikke blir avlyst, for det er der hun tjener best. -Nå må vi bare finne andre arenaer og selge på, sier hun. Hun har derfor tenkt å delta både på Bondens Marked og på de forskjellige Reko-ringene i distriktet.

Opptog for Matfestivalen 2008. Her er Jo Einar Sterten på fele, og Maren Moholt som bondekone fra Frosta: Matfestivalen 2020 avlyses. Det er mange gode minner og bilder fra tidligere matfestivaler Foto: Ingebjørg Vestrum

Jonas Viken er leder for Grønt fra Frosta, et samvirkeforetak som ble etablert av grøntprodusenter på Frosta, sier at avlysningen av Matfestivalen ikke kom som noen stor overraskelse. -Det er selvfølgelig en viktig arena for Frostas omdømme, sier han. Frostateltet er gjerne det travleste teltet på festivalen, og folk fra fjern og nær kommer for å få friske grønnsaker fra bygda. Når festivalen nå ikke blir holdt, må man bare se seg om etter andre arenaer for salg. -Og interessen for lokalmat er jo ikke akkurat dalende, kommenterer Jonas. Han tror derfor at grøntprodusentene på bygda ikke kommer til å lide noe stort tap på grunn av dette. -Nå må vi bare holde fokus mot neste år, avslutter han.