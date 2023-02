Den ukrainske venneforeningen i Norge har planlagt solidaritetsmarkeringer over hele landet. Foto: Iryna Reinhardtsen

Trøndelag markerer støtte til Ukraina

24. februar, er det ett år - 365 dager - siden Russlands fullskalainvasjon av Ukraina. På denne dagen vil folk over hele landet markere sin solidaritet med Ukraina. I Trøndelag er det planlagt hele 9 arrangementer. Over hele Norge vil det være nesten 100 ulike markeringer i forbindelse med ettårsmarkeringen.

- Over hele Norge vil det være nesten 100 støttemarkeringer for Ukraina. Vi er glad for at det også vil være hele 9 forskjellige markeringer i Trøndelag. At folk stiller opp og viser sin motstand mot Russlands krigføring og terror betyr enormt mye for Ukraina og og ikke minst ukrainerne som bor i her, sier Yuliya Haugland, talsperson for Den ukrainske foreningen i Norge.

Markeringene i Norge er en del av den internasjonale markeringen #UniteWithUkraine, og over hele verden vil folk markere sin støtte til Ukraina. I Norge er det over 80 ulike steder som vil ha egne arrangementer. Bak de lokale arrangementene står ukrainske foreninger, kommuner, politiske partier og ulike organisasjoner.

- Den brutale krigen i Ukraina har rørt og engasjert oss nordmenn. På ettårsdagen for Russlands brutale angrep håper jeg at flest mulig vil vise at vi støtter Ukraina og deres kamp for frihet. Vi håper at mange trøndere vil bli med på markeringene lokalt og finner frem det ukrainske flagget, kler seg i ukrainske farger eller tenne et lys hjemme til minne over ofrene i Ukraina, sier Jan Ottesen, talsperson for Norsk-ukrainsk venneforening.

Elleve arrangementer i Trøndelag

Stedene som planlegger egne 24. februar-markeringer er:

Trondheim, Torvet kl 17:00, Facebook-event

Orkland, Rådhuset kl 17:00, Nettside

Holtålen, Kommunehuset kl 13:00

Levanger, Levanger Kirke, lørdag 25. februar kl 17:00, Facebook-lenke

Røros

Lierne

Meråker

Steinkjer

Namsskogan

i tillegg lokale arrangementer som vi ikke har registrert. En oppdatert oversikt over hvilke steder som har arrangementer finner du her.