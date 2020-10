Lørdag var krisestaben klar til å møtes i kommunestyresalen dersom det ble nødvendig. Foto: Janne Hopmo

Trenger ikke samle krisestaben

Det var klart etter at kommunelege Arne Bye hadde fått svar på alle koronatestene som ble sendt til analyse i går, fredag.

Etter at en ansatt i Frosta kommunes hjemmetjeneste fikk påvist koronasmitte, ble 30 personer som har vært i nærkontakt med vedkommende satt i karantene, samt testet.

De første resultatene begynte å komme inn i 13-tida på lørdag og mellom kl. 17 og 18 kom de siste. Da var det klart at ALLE prøvene var negative.

Noe ordfører Frode Revhaug er veldig glad for. Men dette resultatet forandrer ikke på avgjørelsen om at de tretti skal sitte 10 dager i karantene og testes på nytt over helga.

– Vi fikk sendt ut beskjed til krisestaben om at det ikke var nødvendig å samles, og vi har valgt å sende ut en sms til innbyggerne for å gjøre resultatet kjent. Vi legger også ut informasjon på kommunens hjemmeside, sier ordføreren.