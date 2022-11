— Vi kjemper for et levende Norge, for industriarbeidsplasser og for samfunnsoppdraget vårt som handler om å sikre matproduksjon i hele landet, sier Tines konsernsjef Gunnar Hovland. Foto: Pressefoto

Tine varsler at de må ta drastiske grep

— Det er aldri hyggelig å legge ned arbeidsplasser, men vi må gjøre alt i vår makt for å være konkurransedyktige, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Næringsmiddelkonsernet Tine SA varsler i en pressemelding torsdag at de må ta drastiske grep framover. Konsernet peker på fallende melkeforbruk, betydelig import av meieriprodukter og 200 millioner kroner i årlige særtilskudd til konkurrentene som årsaken til at de nå iverksetter full gjennomgang av dagens anleggsstruktur. Arbeidet har allerede startet, og konsernstyret har vedtatt å legge ned melkeproduksjonen ved meieriet i Ålesund fra juni 2023.

Torsdag fikk de ansatte ved meieriet i Ålesund den tunge beskjeden om at produksjonen av melk blir flyttet til Tunga i Trondheim, mens produksjonen av ultrapasteuriserte produkter som desserter, sauser og iskaffe videreføres. Endringene innebærer at nær 30 medarbeidere mister jobben i Ålesund, mens det blir 10 nye årsverk på Tunga. Samtidig må TINE gjøre en grundig gjennomgang av hele sin anleggsstruktur fra sør til nord. Det settes nå i gang utredninger som involverer nær halvparten av anleggene.

— Vi er i en ond spiral som forverres av at konkurrentene våre mottar 200 millioner kroner i året i sentraliserende subsidier. Vi har flere mindre anlegg spredt ut over landet og med et synkende melkeforbruk, betydelig import, økende grensehandel og en tøff konkurranse i Norge som tilspisser seg, faller volumene - og det er ikke mulig å ta ned kostnadene tilsvarende. Vi er allerede der at vi må tilpasse oss denne virkeligheten, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Tine eies av nesten 9000 melkebønder, og er den eneste meieriprodusenten i Norge som sysselsetter i alle landets fylker. Selskapet har cirka 3 900 ansatte ved 34 anlegg i Norge.