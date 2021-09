Synne Wekre Kvistad er nyutdannet lektor fra NTNU og fersk frosting. Nå er hun en av fem kvinner i Frostingen-staben. Foto: Sigfrid Hagerup

Synne (26) er Frostingens nye journalist

Fortsatt kvinnedominans i lokalavisa for Frosta og Åsen.

Mandag hadde Synne Wekre Kvistad sin første arbeidsdag i Frostingen. Akkurat ei uke etter at hun var inne til jobbintervju. Noen ganger går endringene i arbeidslivet raskt, og da May-Jorunn Barlien valgte å forlate Frostingen til fordel for ny jobb, måtte lokalavisa hive seg rundt og lete etter en ny journalist.

– Stillingen hos Frostingen var et lykketreff, sa Synne da hun dukket opp på jobbintervju hos oss, og vi er enige.

Tar gjerne imot tips

Som nyutdannet lektor med hovedfag i statsvitenskap, og både norsk språk og medievitenskap i sekken, er 26-åringen fra Kvam i Steinkjer godt kvalifisert til å bidra med store og små nyheter i lokalavisa. Dessuten er hun samfunnsengasjert, og har alltid likt å skrive.

– Så langt trives jeg veldig godt, og synes det virker som en artig jobb hvor jeg får møte mange forskjellige folk, sier Synne som kom flyttende til Frosta sammen med samboeren i vår. Og hun gleder seg veldig til å bli enda bedre kjent både på Frosta og i Åsen.

– Det er Frosta jeg kjenner best fra før, så det skal bli spennende å bli enda bedre kjent med Åsen også. Og få litt mer kontroll. Nå er alt nytt, smiler hun. Og legger til at hun blir veldig glad for tips fra frostinger og åsbygg.

Skal bli kjent med koret

Arbeidsdagen i lokalavisa byr på stor variasjon, og så langt har Synne rukket å skrive både om kirka, tre på siste, korrupsjonssaken og håndball, og favorittemaet er politikk.

– Statsvitenskap er hovedfaget mitt, og jeg føler jeg har litt bruk for det her også.

På fritida liker kvamssokningen å ta seg en joggetur i skogen, pusle i hagen eller synge.

– Jeg skal faktisk på korøvelse sammen med tanta til samboeren min i kveld.

Vi ønsker Synne hjertelig velkommen, og takker samtidig May-Jorunn for en sprudlende innsats i Frostingen.