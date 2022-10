Dette er det nye symbolet for VM på ski Trondheim 2025. Foto: Mathias J. Vinje / Berre

Symbolet for ski-VM 2025 er lansert: – Barna har gitt VM et unikt særpreg

Tusenvis av barn og unge har inspirert det fargerike symbolet til ski-VM i nordiske grener i Trondheim.

Den visuelle profilen rommer en tydelig satsning på bærekraft, inkludering og mangfold.

– Det nye VM-symbolet viser verden et tydelig bilde av et fremtidsrettet mesterskap. VM i 2025 er tuftet på fellesskap, folkefest, inkludering og bærekraft og med et klart mål om å bruke mesterskapet til å skape varige verdier for skiidretten og samfunnet. Den nye profilen gjør det lett å kommunisere det, sier Haakon Jensen, leder for marked og merkevare i ski-VM.

Tusenvis av barnetegninger sendt inn

Barn og unge fra hele Trøndelag og Norge har bidratt til å forme symbolet, gjennom ski-VM sin tegnekonkurranse. En gjenganger i bidragene var jordkloden og mennesker som holder hender, noe som vitner om en engasjert generasjon som bryr seg om klima og samhold. Dette er helt i tråd med VM-selskapet sine egne verdier, nemlig skiglede, folkefest, samarbeid, bærekraft og mangfold.

– Det er artig å se engasjementet tusenvis av barn og unge har for ski-VM. Barna har gitt VM et unikt særpreg, sier Jensen.

Profilen ble lansert under næringslivskonferansen Manifestasjon i Trondheim Spektrum torsdag 6. oktober. Foran en fullsatt sal ble symbolet lansert av den ferske VM-sjefen Åge Skinstad sammen med Haakon Jensen og Kristin Mürer Stemland fra VM-selskapet.

Symbolet for ski-VM er inspirert av snørosa fra ski-VM i 1997 og viser samtidig en tydelig satsning på bærekraft, inkludering og mangfold. Foto: Mathias J. Vinje / Berre

– Moderne versjon av snørosa

Ordfører i Trondheim kommune Rita Ottervik er begeistret:

– Dette er symbolet på et arrangement som skal bli en folkefest for alle, og som er miljøvennlig og tar i seg viktige verdier som mangfold. Dermed gir VM-symbolet en mening utover at det er fint, sier Ottervik.

Også skipresidenten gir tommelen opp:

­– Det er sjelden at du synes en visuell profil er så sprudlende – helt med det samme, sier president i Skiforbundet, Tove Moe Dyrhaug og utdyper førsteinntrykket:

– Jeg ser engasjement, glede og Snørosa (fra VM 97), men dette er en mer opprocket versjon som passer godt med tiden, smiler hun.

President i Skiforbundet Tove Moe Dyrhaug og VM-sjef Åge Skinstad var strålende fornøyd etter lanseringen av VM-symbolet. Foto: Mathias J. Vinje / Berre

Rik fargepalett representerer bærekraftsmål

Den rike fargepaletten representerer diversitet og likestilling. De seks prikkene i VM-symbolet står for utvalgte bærekraftsmål fra FN, som er spesielt relevante for ski-VM: mål nummer 3, 9, 10, 12, 13 og 17. Disse målene vil også være ledestjerner i det daglige arbeidet med utviklingen av mesterskapet.

Den visuelle profilen og VM-symbolet er utviklet i samarbeid med BERRE Kommunikasjonsbyrå. Vi håper det inspirerer barn, unge og voksne til å heie på og delta i skiglede og folkefest.

