Her var mønsterdybden under minimumskravet. Det førte til et gebyr på 4000 kroner. Foto: Statens vegvesen

Stort sett godkjent vinterutrustning

Vegvesenet sjekket dekkene på tungtransporten som passerte gjennom Åsen onsdag. Til tross for enkelte reaksjoner, var resultatet mer oppløftende enn ved endt kontroll dagen før.

Onsdag gjennomførte Statens vegvesen kontroll i Åsen. Ni tunge kjøretøy ble kontrollert. Denne gangen var det først og fremst vinterutrustning i form av dekk og kjetting som ble sjekket. Vegvesenet melder at de fleste hadde alt i orden.

En fører fikk utstedt et gebyr på 4000 kr. Der var mønsterdybden på dekkene under den lovlige minimumsgrensen. Vegvesenet minner om at kravene for mønsterdybde fra 1. november er minst fem millimeter på tunge kjøretøy og tre millimeter på lette kjøretøy.

Fra 1. november er kravene til mønsterdybde minst fem millimeter på tunge kjøretøy og tre millimeter på lette kjøretøy. Foto: Statens vegvesen

En annen sjåfør hadde ikke sikret lasten tilstrekkelig. Det førte til bruksforbud. Det ble også ilagt et bruksforbud for avrenning av fiskelast.

I tillegg fikk fire sjåfører advarsel om kjøre- og hviletid.

Flere anmerkninger tirsdag

Flere reaksjoner ble det imidlertid i går. Tirsdag ettermiddag var vegvesenet også på plass i Åsen. Da ble 16 tunge kjøretøy sjekket.

Det ble gitt åtte bruksforbud. Et vogntog ble tatt ut til kontroll grunnet dårlig lastsikring. Under kontrollen viste det seg at ingen av de sju kjettingene som burde vært med, var med.

På et annet vogntog med dårlig lastsikring ble det også oppdaget overlast. Et tredje vogntog ble stanset med overlast, og manglet i tillegg tre kjettinger. En lastebil fikk bruksforbud på grunn av overheng på container.

Ved endt kontroll kunne inspektørene telle fem bruksforbud grunnet dårlig lastsikring, samt to overlastgebyr på 2900 kroner og 6050 kroner. De oppdaget i tillegg stor slakke på et tilhengerdrag. Dette vil kreve etterkontroll.

Totalt utstedte vegvesenet tirsdag ti gebyr for manglende kjettinger. Prisen per manglende kjetting er 1500 kroner.