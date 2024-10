I Vassmarka i Åsen er et område på 90 dekar planlagt som næringsområde når nye E6 står ferdig.

Stor etterspørsel etter næringsområder: - Vassmarka godt egnet for lettere bygg

Vassmarka er området E6-tunnelen kommer ut nord for Åsen sentrum. Et område på 90 dekar er planlagt som næringsområde.

Det er lagt opp en god del stein som forbelastning i Vassmarka da grunnen er dårlig. Nye Veier ga før sommeren tilbakemelding til Levanger kommune om at belastningen var for stor i målepunkter satt ut i Vassmarka.

- De kunne ikke fylle mer stein på området. Det kunne gjort området ustabilt. Med mindre tyngde tar det lengre tid før grunnen er presset sammen, sier Håkon Okkenhaug, næringssjef i Levanger kommune.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han forteller at det er grunnen til at oppfyllingen av stein ble stoppet på et tidligere tidspunkt og på et lavere nivå enn opprinnelig tenkt, noe som fører til at det vil ta lengre tid før området setter seg.

- Jeg vet ikke hvor lang tid det tar, det er veldig dårlig og løs grunn i Vassmarka. Når steinfyllingen får satt seg vil området være godt egnet for lettere bygg, sier han.

Håkon Okkenhaug, næringssjef i Levanger kommune, opplever stor interesse for næringsareal i kommunen.

Må vente til grunnen har «satt seg»

Før vegen er ferdig er planen å få vann og kloakk frem til området.

- Rør skal legges under E6 for vann og kloakk, men siden området skal sette seg, så er det vanskelig å grave rør fram til bygninger og vanskelig å beregne når det blir. Det vi kan gjøre i første omgang, de første årene, er at vi kan leie ut på området for bransjer som trenger et omlastingspunkt, og som har behov for å klare seg med det i tillegg til lette bygg som tåler setninger. Å ha tunge bygg i området de første årene går ikke, da får du setningsskader med en gang, sier han.

Han forteller at Nye Veier har lagt på forbelastning for å få trykket ned under vegen gjennom Vassmarka.

- Vi må vente til det har satt seg, så må vi se hva vi kan gjøre, sier han.

– Det er ikke noe krise i det. Det blir et næringsareal der, det er «good to go» og kan fungere allerede i dag. Det er ingen risiko i forhold til ras i området. Det er trygt, sier Lars Erik Moe, prosjektsjef i Nye Veier.

Han ser også for seg at næringsområdet i Vassmarka på kort sikt kan være aktuelt for plasskrevende virksomheter, som for eksempel et transportfirma eller for et lager.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– På sikt kan det passe til mange flere type virksomheter, sier han.

Etterspørsel etter næringsområder

Moe forteller at de i løpet av vinteren, i samarbeid med kommunen, skal klargjøre for at det blir vann og avløp på begge sider av E6 i Vassmarka.

Okkenhaug forteller at det er stor etterspørsel etter næringsområder i kommunen, og de har fått flere forespørsler om Vassmarka.

Når det gjelder næringsområdet i Ronglan, har de nå kommuneplanens arealdel til revisjon på området næringsareal.

- Den skal legges fram for endelig politisk behandling i løpet av seks måneder. Når den er vedtatt kan man gå videre på utvikling av området. Da må vi finne ut om vi skal utvikle det i egen regi eller la andre gjøre den jobben, sier han.