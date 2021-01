-Jeg har aldri tatt influensavaksine. Men denne vaksinen ville jeg ta for å kunne ta imot besøk igjen. Det har vært ei tussig tid, sier Solveig Alstad. Sykepleier Vivian Brøndbo er glad de nå er i gang med vaksineringen. Foto: Håkon Okkenhaug

Solveig (96) fikk første stikk i Levanger

Onsdag 6. januar er en merkedag, ikke bare for overarma til Solveig Alstad, men for alle som har ventet på covid-19-vaksine i Levanger. Nå er vaksineringa i gang.

De første 70 dosene ble satt på beboere på Levanger bo- og aktivitetssenter (LBAS) og Ytterøy helsetun onsdag.

Kommunen melder at alle innbyggere over 18 år som vil ha vaksine skal få. Og det er en sterk oppfordring fra kommuneoverlegen at alle som kan vaksinerer seg. Det er på den måten samfunnet kan bli normalt igjen.

-Jeg har ventet lenge på denne sprøyten. Jeg har ikke kunne tatt imot besøk på veldig lenge. Det savner jeg. Derfor var jeg helt fra starten klar på at denne vaksinen skulle jeg ta. Det er mange som har blitt smittet. Jeg vil ikke at flere skal bli smittet. Derfor tar jeg denne vaksinen, sier Solveig Alstad som altså fikk det første sprøytestikket.

Hyppige tester og isolasjon

Det var sykepleier Vivian Brøndbo som satte sprøyta, og hun forteller at beboerne på LBAS har snakket lenge om vaksinen.

-Mange ble veldig glade da vi fortalte at nå kom vaksinen. Det vil gi både ansatte og beboere en trygghet, sier hun. Selv om det ikke har vært smitte inne på LBAS har hyppige tester av beboere og ansatte preget hverdagen. Enkelte beboere har måttet isoleres mens man ventet på svar.

-Vi har klart å opprettholde smittevernet. Men mange pårørende har ringt og spurt hva de kan gjøre for å besøke sine som bor her, sier Brøndbo.

Etter at det historiske sprøytestikket var satt, vanket det blomster fra ordfører Anita Ravlo Sand til Solveig Alstad. Ordføreren er glad vaksineringen endelig er i gang.

-Forhåpentligvis er dette begynnelsen på slutten av pandemien, sier hun.

Stokkbakken neste uke

De siste ukene har det kommunale helsevesenet virkelig fått testet kapasiteten. Smitte inn på institusjoner, ansatte som er i karantene og ikke kan være på jobb har gjort at mange har måttet jobbe ekstra.

Først i køen for vaksine står de mest sårbare; beboere på institusjoner og omsorgsboliger. Denne uka kom 70 doser. Neste uke kommer 45 doser. Da er det beboere på Stokkbakken i Åsen og Breidablikktunet som står for tur.

Kommunen får vite fem dager før ankomst hvor mange doser som kommer. Derfor er det ennå ikke klart når man kan starte vaksineringen av eldre hjemmeboende, som er neste på prioriteringslista.

Inntil 20 prosent av dosene som kommer de første ukene kan gå til helsepersonell i kritiske funksjoner. De vil bli nøye prioritert. For å få full effekt av vaksinen kreves to sprøyter med minimum tre ukers mellomrom. Derfor vil alle få ny beskjed når neste dose skal settes.

Ordfører Anita Ravlo Sand overrakte blomster til Solveig Alstad. Foto: Håkon Okkenhaug

Krever kjøling

Vaksinen kommer til kommunen i små beholdere som rommer fem vaksiner hver. Disse må blandes med saltvann og trekkes opp i sprøyter som settes på innbyggerne. Det er et mål å få en til to flere doser ut av hver beholder fordi de inneholder mer vaksine enn hva som trengs til fem personer. Vaksinen er følsom for temperatur. Den må ligge på kjøletemperatur fram til vaksinen blandes ut og må da settes i løpet av noen timer. Derfor er det viktig med god planlegging for å unngå at noe går til spille.

Vet ikke tilgangen

Det er stor usikkerhet om hvor mange vaksinedoser hver kommune får fra uke til uke. Hittil er bare Pfizers vaksine godkjent, men det jobbes kontinuerlig med å godkjenne flere vaksiner. Når det skjer og i hvor stort omfang man vil få andre vaksiner er ennå ukjent.

– Derfor jobber vi med å ha kapasitet til å sette alt fra femti til mange hundre doser hver dag, sier kommuneoverlege Tommy Aune Rehn. Når de prioriterte gruppene på institusjoner er vaksinert vil de eldste i befolkningen få tilbudet.

-Vi har bestemt at all vaksinering av de som ikke bor på institusjoner skal foregå i Trønderhallen. Der kan vi skalere kapasiteten ved behov. Garderobene vil være stedet der vaksinen settes og så vil de som har fått vaksine bli bedt om å sitte i ro på en stol i hallen i 20 minutter før de får dra hjem, sier Rehn.

Innsendt av Håkon Okkenhaug.