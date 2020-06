Sommerværet kommer tilbake torsdag. Foto: May-Jorunn Barlien

Sola kommer tilbake

Etter litt lavere temperatur og regn onsdag, blir det duket for ny finværshelg i Trøndelag.

De fleste av oss har nytt været i pinsehelga. Nå ser det ut til at sommeren fortsetter i morgen. Fra klokka 14.00 er det meldt 20 grader og skyfritt. Finværet blir med hele helga før vi får et regnskyll søndagskveld. Se væroversikt for Frosta og Åsen/Åsenfjord her.

Send oss gjerne sommerbilder fra Frosta og Åsen på mail frostingen@frostingen.no eller tag oss med #frostingen på Instagram.

