Ny logo er en av forandringene du kan se i Frostingen fra og med neste uke.

Snart kommer Frostingen i ny drakt: - Vi fornyer oss

Tirsdag 8. oktober går Frostingen over til Amedias plattformer. Da vil avisa både på nett og papir komme i fornyet drakt.

I juni ble det klart at lokalavisa for Frosta og Åsen inngår samarbeid med et av landets største mediekonsern, Amedia. Samarbeidet innebærer at Frostingen skal kjøpe flere tjenester av Amedia som redaksjonelle systemer, salg/marked, abonnement/opplag og tekniske løsninger. Lokalavisa får også tilgang til konsernets innsikt, kunnskap og erfaring.

I forbindelse med overgangen har redaksjonen i Frostingen jobbet med å fornye både logo og fargepalett, i tillegg til at både nettsiden og appen får et nytt utseende. Det betyr at fra og med neste uke får både nettavisa og papiravisa til Frostingen et helt nytt design.

– Frostingen skal fortsatt være tett på det som skjer på Frosta og Åsen, og det redaksjonelle innholdet vil være likt det du kjenner til fra før. Men med hjelp av nye verktøy vil avisa jobbe for å bli enda bedre og mer relevant for både lesere og annonsører, uttaler daglig leder Irene Røkke. Og legger til at for å få tilgang til innholdet på den nye nettavisa, må leserne logge seg inn med aID.

– Det kommer vi tilbake med mer informasjon om senere, forsikrer Irene.

Lokalavisa for Frosta og Åsen har også sagt ja til å være med på «Fri flyt» av redaksjonelt innhold med andre aviser i Amedia-konsernet.

– Det betyr at saker av lokal interesse fra aviser andre steder i landet kan dukke opp i våre spalter - og motsatt. Samtidig oppretter vi en vegg mot våre nærmeste Amedia-naboer Trønder-Avisa og iLevanger slik at vi bevarer vårt særpreg. Vi skal fortsatt ha begge beina dypt plantet i Frosta og Åsen, og ser fram til å gi våre lesere enda mer spennende innhold i tida som kommer, sier redaktør Sigfrid Hagerup.

NB: Endringene gjelder ikke før tirsdag 8. oktober. Den fornyede utgaven av papiravisa kommer i postkassen torsdag 10. oktober.