Fra og med mandag blir det grønt nivå i skole og barnehager på Frosta. Foto: Irene Røkke

Snart kan barna igjen leke sammen på tvers av trinn

Frosta kommune går over til grønt nivå i skole og barnehager fra og med mandag.

Fra og med fredag lettet regjeringen på de nasjonale koronatiltakene.

Selv om det fortsatt er en nasjonal anbefaling om gult nivå for barnehager og barne- og ungdomsskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det, oppfordres kommunene nå selv til å gjøre egne vurderinger ut fra den lokale situasjonen.

Og det har Frosta kommune altså gjort. Fredag var den lokale smittesituasjonen oppe til drøfting i krisestaben.

– Konklusjonen er at det er en udramatisk situasjon i kommunen med få smittede. Etter drøfting i møtet ble det besluttet overgang til grønt nivå i skole og barnehager fra og med mandag 17. januar, opplyser kommunen på sine nettsider.

Det betyr at det er de nasjonale føringene, forskriftene og anbefalingene som gjelder i Frosta kommune.

– Som følge av fortsatt krav om hjemmekontor fra nasjonale myndigheter vil kommunehuset fortsatt være stengt, men det kan avtales besøk med den enkelte saksbehandler, heter det videre i pressemeldingen.

Samtidig oppheves adgangskontroll på øvrige kommunale bygg, og det legges til grunn at alle uvaksinerte skal bruke munnbind ved besøk i offentlig bygg i Frosta kommune.

Ungdomsklubben kan igjen åpne dørene, og det åpnes for utleie av kommunale bygg.

– Utdeling av hurtigtester på kveld og helg skal fortsatt foregå på Frostatunet. Det bes om at alle som kommer for å hente tester, ringer på og venter ute. Kriseledelsen oppfordrer sterkt til at alle lar seg vaksinere og forøvrig følger smittevernreglene, melder Frosta kommune.

