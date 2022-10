Tom kalender og tom lommebok i ferien? Det finnes fortsatt mye morsomt å finne på. Foto: Gard Eirik Arneberg

Slik nyter du høsten på lavbudsjett

En aktiv høstferie i friluft trenger ikke å koste skjorta. Årstidens flotte farger lar seg like godt nyte på lavbudsjett, sier Norsk Friluftsliv.

– Du trenger ikke å tømme familiens sparekasse for å oppleve naturen i ferien. Ta i bruk de mange rimelige og gratis mulighetene som finnes, så kan du få flotte turer på et svært lavt budsjett, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Bente Lier.

Her er tips til hyggelige aktiviteter som heller ikke svir i lommeboka.

Nyt utsikten med lånt utstyr

Visste du at det helt siden 90-tallet har fantes utlånsentraler der man kan låne frilufts- og sportsutstyr helt gratis? Stiftelsen BUA og lignende nettverk har gjort det enklere å ta disse i bruk. Sjekk på nettet hvilke utlånssentraler som finner nær deg.

Drømmer du om å gå høsten i møte med et telt, et SUP-brett, en kajakk eller en god tursekk, er sjansen stor for du finner det på utlånssentralen.

– Utsikten er like fin med lånt utstyr! Spør gjerne familie og venner om du kan få låne av dem, eller hør med folk i nærområdet gjennom OBOS-appen Nabohjelp og lignende. De fleste blir bare glade for at utstyret kommer til nytte når de ikke bruker det selv, sier Bente Lier i Norsk Friluftsliv.

Du trenger ikke eie alt turutstyret selv for å nyte naturens fargeshow i høst. Foto: Bjørn Henrik Johansen

Sov gratis i ei bu

Statskog er de som forvalter statseide skog og fjelleiendommer i Norge. De har en rekke åpne buer hvor du kan overnatte helt gratis, for en friluftsopplevelse utenom det vanlige.

Hyttene er både fine dagsturmål eller kan gi ly over natten for deg som er ute etter en overnattingsmulighet. Oversikt over de over 100 buene som finnes rundt om i landet, finner du på Statskog.no.

Også Norges Fjellstyresamband og Friluftsrådene rundt om i landet tilbyr rimelig eller gratis hytteovernatting året rundt, enten på selvbetjente eller på betjente hytter.

Høst av naturen

Hva med å bruke høstdagene til å nettopp høste? Soppsesongen startet allerede i sommer, og er fortsatt i gang for fullt mange steder i landet. Lærer du deg noen enkle sopper, er dette tiden for å på skattejakt i naturen. Her finner du en nybegynnerguide til sopp.

– Når du først kommer i gang med soppsanking er det lett å bli hektet. Ikke bare får du et morsomt mål med turen, men også belønningen med et deilig selvplukket måltid når du kommer hjem, sier Lier.

Hun minner om at du også kan fiske gratis i saltvann året rundt, mens for innlandsfiske må alle over 16 år ha fiskekort.

Bli inspirert av gratis apper

Enten du vil ha inspirasjon til en tur i nærmiljøet, i fjellet eller i marka, finnes det mange gratis apperog nettsider som kan hjelpe deg.

UT.no er hele Norges turplanlegger fra Den Norske Turistforeningen, og finnes både som app og nettside. En annet nyttig gratisapp er kartverkets Hvor?, som gir deg kart tilsvarende Kartverkets topografiske hovedkartserie «Norge 1:50 000» rett på mobilen. Du finner flere gratis turapper her.

Kantareller og annen sopp er gratis, kortreist gourmetmat. Foto: Nina Volstad

Tenn et bål

Høstmørket har begynt å komme snikende, og dagene er både kortere og kaldere. Da er det lite som er hyggeligere enn å samles rundt et varmende bål.

– Det å sitte rundt bålet nå om høsten gir en egen stemning som man ikke får resten av året. Lag mat, bålkaffe eller bare nyt muligheten til den gode samtalen og roen bålet gir.

Mange kommuner har lett tilgjengelige, tilrettelagte bålplasser, og flere er også tilknyttet gapahuker der man kan søke ly om det regner. Disse finner du gjerne på kommunens nettside.