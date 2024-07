Det er viktig å tenke på brannsikkerheten uansett hvor og hvordan du tilbringer sommerferien.

Slik får du en brannsikker sommerferie

Enten du planlegger å tilbringe sommeren på campingplass, i båt, på hytta eller ved grillen i egen hage, kan enkle forholdsregler bidra til å unngå brann og gjøre ferien tryggere.

— Det er viktig å tenke på brannsikkerheten uansett hvor og hvordan du tilbringer sommerferien, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Brannvernforeningen.

I den sammenheng har Brannvernforeningen samlet noen råd for en brannsikker ferie – både i Norge og i utlandet.

Grilltips

Grillen går på høygir i sommermånedene, enten man sverger til gass eller kull. For de som bruker gassgrill, er det viktig å regelmessig sjekke gasskoblingen og slangen for lekkasjer. Plasser gassflasken slik at den er lett tilgjengelig for å stenge av gasstilførselen. Bruker du kullgrill, sørg for at den står stødig og har god avstand til brennbart materiale. Vent noen dager før du kaster aske fra grillen i restavfallet. Før du kaster asken, er det også lurt å fukte den med vann og knyte posen godt igjen.

Dropp engangsgrillen

Engangsgriller kan være brannfarlige og Brannvernforeningen anbefaler derfor å unngå dem.

— Vi har lenge ønsket oss et forbud mot engangsgriller. Først og fremst på grunn av brannfaren, men det er også viktig å ta et ansvar for miljøpåvirkningen dette produktet har, sier Søtorp.

Han anbefaler heller å velge gjenbrukbare griller på tilrettelagte plasser. Hvis du likevel bruker engangsgrill, sørg for at den står på ubrennbart underlag og avkjøles skikkelig før den kastes i en grillkasse. Finn ut hvor slike grillkasser er plassert via kommunens nettsider.

Husk bålforbudet

Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Da er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen. Primus og kokeapparater er det lov å bruke.

Campingferie

— På camping bor, sover og hygger vi oss i delvis trange omgivelser ofte omgitt av lett antennelig materialer. I kombinasjon med bruk av åpen flamme, grill, gass og elektriske apparater øker det risikoen for brann, advarer Søtorp.

På campingferie bør du velge campingplasser som oppfyller sikkerhetskrav og gjør deg kjent med deres branninstruks. Hold minst 4 meter avstand mellom campingvogner, bobiler og telt. Alle registrerte campingvogner og bobiler skal ha røykvarsler, gassdetektor og brannslokkingsapparat. Et brannteppe er et fint tillegg som tar liten plass. Sørg for at elektriske apparater og EL-anlegget er i god stand.

Hytteferie

Hytter og fritidsboliger har samme brannkrav som ordinære boliger. Dette inkluderer minst én røykvarsler og et brannslokkerapparat eller husbrannslange. Husk å sjekke røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk. Benytter du gass, bør utstyr og slanger sjekkes jevnlig.

Båtliv

Med økt båtsalg de siste årene, er det mange nye båteiere på sjøen. Jevnlig vedlikehold av el- og drivstoffanlegg i båten kan forhindre brann. Stopp motoren ved fylling av drivstoff og unngå søl av brennbare væsker. Ha alltid et lett tilgjengelig brannslokkerapparat og fungerende røykvarsler om bord. For båter som bruker gass, anbefales også gass- og CO-varsler.

Utenlandsferie

Når du er utenlands, sjekk at hotellrommet eller ferieleiligheten du skal oppholde deg i har røykvarsler som virker, gjør deg kjent med rømningsveiene og hvor det finnes slokkeutstyr. Et lurt tips er å alltid ta med reiserøykvarsler. Plasser den så høyt i rommet som mulig. Reiser du med barn, avtal hvordan dere skal opptre ved brann.

Førstehjelp ved brannskader

Rolf Søtorp minner også på at sommeren er høysesong for brannskader etter nærkontakt med bål, grill og andre varmekilder.

— Rask og riktig førstehjelp kan forebygge alvorlige skader, sier han.

Ved brannskade, bruk 20-20 regelen; kjøl ned skaden med 20 grader vann i 20 minutter og ring 113 ved mistanke om alvorlig skade.