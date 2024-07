Ikke ferieplanene klare enda? Nå deler DNT sine beste tips.

Slik får du drømmeferien i siste liten

Ikke ferdigstilt sommerplanene enda? Fortvil ikke, her er Turistforeningens fem tips til hvordan du kan få en fantastisk norgesferie i siste liten.

– Sene solnedganger på bryggekanten, turer i nydelige fjellandskap, og friske bad under fossefall. Norgessommeren er fantastisk, og rommer så mangt! Og det er slettes ikke for sent å planlegge turen nå, sier Dag Terje Solvang, generalsekretær i DNT.

Nå deler han Turistforeningens beste tips til deg som fortsatt er usikker på hvordan du skal tilbringe ferieukene.

1. Gå hytte til hytte i fjellet

I sommer holder over 590 turisthytter over hele landet åpent, og du kan gå fra hytte til hytte blant høye fjell og frodige daler i Rondane, spisse tinder og stupbratte lier i Skarvheimen, eller grønne daler og magiske breer i Breheimen.

Blant hyttene finner du alt fra sjarmerende, små fjellkoier, til betjente fjellstuer med treretters middagsservering og mulighet til å nyte et glass vin. Hva med å legge turen til den splitter nye fjellbadstua på Torfinnsbu i Jotunheimen?

Interessen er jevnt over høy, men fortsatt er det flere av hyttene som har plass til nye besøkende.

2. Nyt sommeren ved vannet i en kysthytte

I tillegg til et rikt hyttetilbud på fjellet, tilbyr DNT også overnatting langs kysten. Her kan du starte dagen med morgenbad, og legge deg til lyden av bølgesus. Og mellom det, er mulighetene mange: Fra kajakkpadling og SUPing, til fotturer langs sjø og kyst med rastepause i strandkanten.

Denne sommeren åpner DNT dørene til nye hytter på Randvik i Risør, på Håøya i Ferder og på Bjønnes i Grenland. I tillegg kan du besøke perler som kystledhyttene på Tømmerstø, gjestehuset på Furøya, og de spektakulære Flokehyttene i Sveio.

3. Overnatt i gapahuk, telt eller hengekøye i skogen

Det er ikke nødvendig å reise langt for å få feriefølelsen! På ut.no finner du flere turforslag i nærområdet ditt. Hva med å ta natten ute i en gapahuk, eller i en hengekøye under åpen stjernehimmel? Her er det duket for gode opplevelser på lite budsjett.

4. Kajakksommer

Frister det med sommer på vannet? Flere DNT foreninger, som blant annet Tønsberg og Omegn, Luster, Steinsletta i Ringerike, og Sølsnes i Romsdal, tilbyr kajakkutleie til en rimelig pris. Langs Oslofjorden kan du blant annet leie kajakk på Friluftslivshuset på Sørenga, på DNT-hytta på Langøyene, eller på Breivoll Gård like utenfor Ås.

5. Dra på organiserte DNT-turer og kurs

Har du lyst til å lære noe nytt, og bli kjent med andre mennesker i naturskjønne omgivelser? I tillegg til turisthyttene, tilbyr DNT flere kurs og organiserte fellesturer. Tilbudet spenner fra klatrekurs og barneleire, til rafting og yogaturer. På DNT.no finner du den fulle katalogen over organiserte turer, kurs og fellesaktiviteter denne sommeren.

– Grip muligheten

Dag Terje Solvang i DNT håper nordmenn og -kvinner får øynene opp for at norgesferien verken trenger å være dyr - eller ferdigplanlagt allerede.

– Nå er sommeren her, og det ligger an til å bli en knallsesong, både på fjellet, ved vannet, og i nærfriluftsområdet. De store opplevelsene venter rett utenfor døra! Det trenger verken å være dyrt eller planlagt langt i forveien, her er det bare å gripe mulighetene norgesferien byr på, avslutter generalsekretæren.