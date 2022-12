Hva med å pakke inn restene i nystekte potetlomper? Foto: Opplysningskontoret for frukt og grønt

Slik bruker du opp restene fra julematen

Etter flere dagers matgilde kjenner mange på at de sitter igjen med mer rester enn penger. Da gjelder det å tenke riktig oppbevaring og bruke opp alt du har i kjøleskapet.

Toril Gulbrandsen er matfaglig rådgiver for Opplysningskontoret for frukt og grønt og har gode råd til hvordan du kan bruke opp hver minste lille gulrot.

Kan fryses

– Rester av ribbe og pinnekjøtt kan fryses. Avkjøl fort og ikke la det stå for lenge på kjøkkenbenken, fordel i porsjonspakninger eller poser og legg i frysen. En fin måte å avkjøle mat raskt på er å fordele i mindre beholdere og sette i kaldt vannbad. Dersom du har tenkt å bruke opp restene ganske raskt, kan du oppbevare det i kjøleskapet. Der holder ferdig stekt kjøtt seg noen dager, men huskeregelen er å bruke sansene - se, lukt og smak, sier Gulbransen og forklarer videre;

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Grønnsakene oppbevares best i originalemballasjen, sørg for at plasten er tett om du har åpnet pakningen.

Kokte poteter til overs? De kan enkelt bli potetlomper. Til 1 kg poteter trengs 2 dl hvetemel og 1 ts salt. Foto: Opplysningskontoret for frukt og grønt

Kokt for mye potet?

– Ikke kast potetene, ferdigkokte poteter kan bli til fantastisk mye god mat. Mitt beste tips er hjemmelagde potetlomper som du kan fylle med alle mulige slags rester. For eksempel røkelaks, sennepssaus, raust med purre og finsnittet kål som pakkes inn i lomper. Det blir en nydelig liten rett, sier hun.

Gulbrandsen vil også anbefale en spansk tapasklassiker, patatas bravas. Biter av kokte poteter krydres godt, bakes i ovnen og serveres med en sterk tomatsaus.

Patatas bravas - en spansk tapasklassiker. Foto: Opplysningskontoret for frukt og grønt

En asiatisk vri når du er lei julematen

– Når du er lei julemat og har lyst å sette en ny vri på restene, kan ribbe med en deilig asiatisk glaze og en enkel kålsalat være godt. Du kan bruke både rødkål og hodekål. Sammen med litt sesamolje, lime, koriander og sesamfrø blir dette en perfekt kombinasjon sammen med den glaserte ribben. Serveres i potetlomper, gjerne sammen med litt syltet rødløk.

Etter flere dagers matgilde kan det friste med noe så enkelt som taco eller pizza. Gulbrandsen anbefaler å prøve kålsalat til tacoen eller til pizzaen.

Lapskaus utenom det vanlige

Dette er lapskausen for selv den største lapskausskeptiker, lapskaus med pinnekjøtt tar retten til nye høyder. Har du rester av kålrot, potet, gulrot og purre? Da har du alt du trenger til en lapskaus utenom det vanlige.

– Kok like store biter av kålrot, gulrot og potet til de blir møre sammen med biter av pinnekjøtt, hell på vann til det akkurat dekker. Tilsett purre på slutten av koketiden. Kokefaste poteter egner seg best, mandelpoteten kan du bruke til noe annet, anbefaler hun.

Rester av kalkun kan bli topping

–Gulrotsuppe kan toppes med revet kalkun. I suppen kan du også bruke rester av løk og potet. Poteten gir en god fylde til suppen. Har du en skvett fløte kan du også bruke den i suppen. Rester av rosenkål? Den kan stekes og fungere som topping sammen med kalkunen. Kalkun kan også fordeles i porsjonspakninger og fryses eller brukes som topping på pizza eller i tacoen, sier Gulbransen før hun avslutter;

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Bruk opp alt, det er penger å spare.