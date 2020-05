Karl M. Buchholdt liker å holde seg oppdatert og trives med lokalpolitikken, men det var alltid lærer han skulle bli.

Skulle alltid bli lærer

-Hallo, sier Karl Meinert Buchholdt hyggelig. Vi møtes på Jordbærpikene, på Magneten Kjøpesenter, og han har allerede drukket en kaffekopp når vi ankommer (red.info. Intervjuet ble gjort i før konornatider.)

-Artig at dere vil lage et intervju med meg. Jeg leser Frostingen, det er ei avis jeg følger med på.

Hvem er egentlig Karl Meinhert Buchholdt, spør vi.

Han ler litt og forteller at han har rukket å bli 41 år og jobber nå på Egge Ungdomsskole som lektor i norsk og samfunnsfag, og er i tillegg kontaktlærer. Han stortrives i jobben og det er en fin og pliktoppfyllende gjeng han er lærer for.

- Vi har veldig godt arbeidsmiljø og vi diskuterer gjerne politikk på lærerrommet, men ikke partipolitikk da, sier Karl til avisa.

Det var lærer han alltid skulle bli, selv om det ble noen omveier på tur dit. Han har studert nordisk språk og litteratur, samt historie ved NTNU. Han har også en lengre periode jobbet ved butikken i Åsen. Det synes han var en veldig fin og sosial jobb. Lærte mye som han har tatt med seg videre i yrkeslivet.

Utradisjonelle roller i familien

Karl har bosatt seg på Bruborg, men vokste opp i trygge omgivelser på Ronglan. Der alle kjente alle, og de var 9 elever i klassen på barneskolen. Han husker det som ei fin tid.

Familien hans består av foreldre, søsken og tre onkelbarn. Han sier han er ikke så flink til å stille opp som barnevakt, men foreldrene hans setter så stor pris på den oppgaven, at han syns det er best de får være barnevakt.

Han vokste opp i et hjem med utradisjonelle kjønnsroller. Buchholdts mor var lærer og var i tillegg håndballtrener på Frosta. Hun trente flere lag, både damelag og aldersbestemte lag. Det var alltid hans far som var hjemme og passet gård, hus og barn.

-Jeg tenkte ikke over at det var sånn, for meg var det helt normalt. Jeg syns jo det er litt rart når andre snakker om at det ikke er likestilling, for meg har likestilling alltid vært naturlig, sier Buchholdt.

Tilfeldig at han kom inn i politikken

-Vi var to ungdommer, meg og Trond Martin Sæterhaug, som gikk på videregående sammen og ble invitert til partiet Venstre. Formålet var at vi som ungdommer, skulle fortelle dem hvordan vi oppfattet partiet utenfra. På møtet var det ca. 30-40 personer, men jeg husker ikke helt hva vi sa, sier han og humrer.

Etter dette dro han nordover til førstegangstjeneste på Porsangmoen og mens han var der, ringte Oddmund Myhr (lokallagsleder den gangen) og lurte på om han ville stå på liste. Han skjønte ikke hva det innebar, men stilte likevel. I årene 1990-2003 ble han bare mer og mer dratt inn i lokalpolitikken. I 2003 sto på tredjeplass på Venstres liste og ble 1.vara etter valget.

-Midt i perioden søkte et medlem om permisjon og så ble jeg fast medlem i kommunestyret.

Det tok tre år før han skjønte gangen i alt i kommunestyret.

- Jeg stortrives i politikken og innrømmer at det fyller det meste av tiden min.

Han har i tillegg til lokallagspolitiker vært fylkessekretær i Nord-Trøndelag Venstre i seks år og fylkesleder i Nord-Trøndelag i to år.

- Det har vært utrolig artig og lærerikt, men nå holder jeg på å roe litt ned der.

Bånd til Frosta

Buchholdts far er frosting og hans mor trente bygdas håndballag da de var i nest øverste divisjon, så han har vært mye i Frostahallen. Selv er han ikke noe utpreget sportsmenneske, til tross for at sport har vært en stor del av oppveksten. Han har imidlertid oppdaget langrenn i voksen alder og opplever det som påfyll i en travel hverdag.

Han snakker om savnet av besteforeldrene på Frosta som døde tidlig.

– Jeg husker dem ikke så godt, siden de gikk bort så tidlig, sier han ettertenksomt, men forteller at han har mye slekt på Frosta. Da han jobbet på butikken i Åsen, kjørte han rett som det var til Frosta og hentet grønnsaker til butikken.

Alltid vært en lesehest

Hvordan henter du deg inn etter travle arbeidsdager?

-Jeg liker å se på tv og film, spesielt western, komedier og action. Ellers liker jeg å lese, og favorittbøkene er Ringens herre og Skatten på sjørøverøya.

Han leser like gjerne Fantomet og andre tegneserier som norsk historie og verdenshistorie, og har alltid vært en lesehest, spesielt opptatt av språk.

-Politikken tar jo det meste av tiden, men jeg lesser meg ikke ned hele døgnet med kommunale sakspapirer, sier han og ler.

Lokalavisa betyr mye for Karl

-Jeg har alltid vært glad i aviser, og har alltid vært glad i å lese nyheter og følge med. Mediene er jo i endring i dag, men jeg tenker at lokalavisene er viktige i samfunnet vårt, sier Buchholdt.

Han leser flere aviser; Frostingen, Innherred, Trønderavisa, og Adresseavisen i helgene. Han forteller videre at han synes at Frostingen er ei god avis som dekker Åsen og Frosta på en veldig god måte.

-Det er spennende å lese om det som skjer, forteller han engasjert.

Hva er planene dine fremover Karl?

-Jeg ønsker å lære mer tysk og har søkt et fjernstudium i Tromsø, som jeg håper jeg får innvilget. Jeg hadde tysk både på ungdomsskolen og videregående.

Han er generelt opptatt av språk og litteratur. Han har registrert at Frostingen lyste ut et vikariat som journalist. Hadde han ikke hatt fast lærerjobb, ville han trolig søkt på stillingen. En gang i tiden vurderte han faktisk å begynne på journaliststudier, og han har faktisk 10 studiepoeng i journalistikk fra høgskolen i Bodø. Studiet var et samarbeid mellom høgskolen og folkeuniversitetet i Nord-Trøndelag.

-Frostingen er jo forresten nesten ei avis som har vært i slekta. Ola Moksnes var redaktør i nesten 10 år, han var gift med søsteren til faren min, hvis jeg husker rett ble avisa laget på gården der, sier Buchholdt. (Red.anm. Det stemmer. Frostingen skrev om det i jubileumsåret 2019).

Lever i nuet

Finnes det noe du skulle du ønske du kunne som du ikke kan?

– Jeg skulle ønske at jeg kunne tatt sertifisering som språkrådskonsulent.

Buchholdt forteller at han forsøkte seg som språkkonsulent etter utdanning, jobbet med korrektur på en doktorgradsoppgave.

- Jeg har stort sett hatt tid til å gjøre alt jeg har hatt lyst til. Jeg er en person som ikke dveler ved fortida og jeg liker å leve i nuet, har aldri sturet. I samfunnet i dag er vi heldig, som kan delta på det aller meste som finnes, sier Buchholdt til slutt.