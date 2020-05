F.v. og i ring; Irene, Janne, May-Jorunn, Oddny og Kristin skåler for ny nettavis som endelig er på plass.

Skål for ny nettavis!

Da er champagnen sprettet, Frostingen kan endelig feire seg selv.

Det har vært en lang prosess for å komme dit vi er i dag; altså at våre lesere får ny nettavis og papiravis laget med nytt verktøy. Vi hadde champagnen klar mandag 4.mai kl. 10, da skulle nettavisa lanseres. Litt trøbbel på tampen forsinket den med én dag. Tirsdag kl. 10 skjedde skiftet. Vi har allerede fått de første tilbakemeldingene: «Siden er mye raskere.» Frostingen.no vil være åpen for alle hele denne uka. Fra og med mandag neste uke er vi i gang med plussaker, som du må være abonnent for å kunne lese.

Innlogging

Nå når alt er nytt, må alle våre abonnenter registrere seg for å få tilgang til frostingen.no. Når du går til frostingen.no, blir du møtt av et rødt felt øverst i høyre hjørne, Bli abonnent. Torsdag går det ut melding, enten via sms eller e-post, til 90 % av våre abonnenter som vi har kontaktinformasjon på, om hvordan de skal komme seg inn på den nye nettavisa. Alle skal klikke seg inn på Bli abonnent og gå videre med «lag digital bruker».

For dem som ikke er abonnent, men ønsker å bli det, ligger valget mellom kun digital, eller digital og papir, i feltet nedenfor. Enten du skal gjøre det ene eller det andre, skal det være enkelt å følge «bruksanvisning» videre, men trenger du å snakke med noen på Frostingen, så ta kontakt: stikk innom eller slå på tråden! Det er utviklet en app for Frostingen. Den står i kø og venter på godkjenning fra Apple og Google. Som vi skrev i forrige utgave av avisa, har korona-situasjonen ført til lengre ventetid enn vanlig.

Annerledes hverdag

Vi som jobber i Frostingen, har så vidt begynt å omstille oss til en ny hverdag. Det er mye som skal læres, spesielt for Irene og Kristin, som har ansvar for det tekniske. Vi som skriver skal bruke tida vår på å skrive og fylle nettavisa med innhold. Våre lesere på nett vil konstatere at ikke alle saker blir tatt inn i papiravisa. Frostingen er intet unntak; nett er blitt hovedplattformen for lesing, enten det er på mobil, nettbrett eller pc. Vi setter alle kluter til for at våre lesere skal være fornøyd med produktet vi lager, men regner med at vi i starten kan støte på noen oppstartproblemer - som vi håper våre lesere vil ta med godt humør.

Et fantastisk verkøy

Frostingen har inngått en partnerskapsavtale med Agder Media. Den handler ikke om eierskap, men kjøp av tjenester og verktøy. Frostingen var kommet til et punkt der vi var nødt til å ta et digitalt grep, og med dagens raske teknologiske utvikling, var dette umulig uten å ha en større aktør med på laget. Agder Media (med Agderposten i spissen) har åpnet for at mindre aviser, også de aller minste, som Frostingen, kan være del av et samarbeid og nyte godt av kunnskapen og kompetansen deres forskjellige grupperinger sitter inne med. Det har røynet på for Irene og Kristin den siste tida, læringskurven har vært nærmest som en klatrevegg. Korona, hjemmekontor, serverkrasj i tillegg har økt presset. Desto større er gleden over at det tekniske nå er på plass og vi ser at kunnskapsbitene faller på plass etter hvert. Det vi alle er enige om, er at vi har fått et fantastisk verktøy. Nå må vi lære å bruke det, og etter hvert å utnytte dets muligheter til å lage ei god avis for våre lesere.

Gratulasjoner fra gode naboer i Banken. Foto: Irene Røkke