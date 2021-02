En kombinasjon av snøsmelting og mye nedbør skaper fare for oversvømmelse i de kommende dagene. Her fra en oversvømmelse på Frosta i 2013. Foto: Frostingen

Regn + snøsmelting = fare for oversvømmelse

Helga vi har i sikte ser ut til å bli av det våte slaget.

Og regnværet ventes allerede torsdag kveld.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sender torsdag ut varsel om fare for lokale oversvømmelser i Nordland og nord i Trøndelag.

– Vannføringen ventes å øke på grunn av nedbør og mildvær. Dette kan føre til lokale oversvømmelser der det er mye is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken på grunn av tele. Økt vannføring kan føre til isgang med påfølgende fare for lokale oversvømmelser, heter det i meldingen fra NVE. De råder befolkningen til å rense stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø eller is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne fritt der det vanligvis renner.

NVE vurderer flomfaren til gult nivå i Åsen, mens Frosta fortsatt er på grønt nivå. Gult nivå tilsvarer moderat fare, mens oransje nivå signaliserer stor fare, og rødt nivå ekstrem fare. Farevarselet gjelder i første omgang fram til lørdag 27. februar.

For Åsen og Frosta melder meteorologene om regn fra torsdag kveld. Da vil det regne mer eller mindre sammenhengende, med et lite opphold søndag, fram til tirsdag morgen.