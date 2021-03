Statsminister Erna Solberg ber innbyggerene i Norge om å forberede seg på at nasjonale tiltak vil kunne komme raskt. Foto: Skjermdump NRK

Regjeringen forteller hva som vil skje dersom smitten fortsetter å øke

Statsminister Erna Solberg ba tirsdag alle om å forberede seg på at nasjonale tiltak kan komme raskt.

Statsministeren redegjorde i dag for Stortinget om hvilke tiltak som vil settes i verk, dersom smitten ikke går ned og fortsetter å spre seg. Det er ingen nye nasjonale tiltak som settes i verk nå.

Erna Solberg sa at vi må ha strenge tiltak der det er mye smitte. Kommunene må starte tidlig og være tydelige på tiltakene. Solberg sier de vil senke terskelen for at regjeringen kan overstyre lokale myndigheter og innføre smitteverntiltak, selv om hovedmodellen skal være lokal håndtering.

Videre har Folkehelseinstituttet oppdatert veilederen for kommunene, og kommunelegene skal få myndighet til å iverksette lokale tiltak raskere enn i dag. Hensikten er at de folkevalgte i kommunene skal få mer tid til å vedta mer varige tiltaksnivå.

Disse tiltakene kan bli satt i verk

Dersom lokale tiltak ikke har snarlig effekt, vil regjeringen sette gang disse nasjonale tiltakene;

– Anbefalingene om én meters avstand utvides til to meter

– Folk kan ha maks 10 private kontakter per uke

– Maks 20 personer på innendørs arrangementer med faste plasser

– Maks 50 personer i begravelser

– Maks 50 personer på utendørs arrangementer

– Forbud mot innendørs fritidsaktiviteter for voksne

– Treningshaller og svømmehaller blir stengt, med unntak av for organisert trening

– Nasjonalt skjenkeforbud

– Stenging av underholdningstilbud som fornøyelsesparker, bingohaller og lignende

– Påbud om hjemmekontor

Solberg sa også at dersom denne tiltakspakken heller ikke har effekt, vil regjeringen vurdere å anbefale at;

– Ingen tar imot besøk i hjemmet i to uker

– Alle arrangementer må utsettes

– Rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler

– Digital undervisning på universiteter og høgskoler.

– Rødt nivå i barnehager og barneskoler i kommuner med høyt smittetrykk

Nordmenn i utlandet bes om å ikke komme hjem

Solberg ber også i pressekonferansen tirsdag om at nordmenn og norske studenter i utlandet ikke reiser hjem til Norge til påske. Videre understreker hun også at folk ikke bør reise utenlands. Statistikk viser at flere nordmenn har oppholdt seg i utlandet under pandemien.

Dersom man trosser oppfordringen, kan man risikere å måtte tilbringe karantene på karantenehotell, med mindre man kan dokumentere at de har tilgang på eget bad og soverom i hjemmet sitt.

Regjeringen vil senere komme med oppdaterte råd og tiltak for årets påskeferie, men sier på pressekonferansen at det trolig vil komme en oppfordring om hjemmepåske.