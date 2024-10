Jan Strøm har laget opplysningsskilt ved kikkerten på Stokkvola. De som beundrer dem er Liv Hagnes, Aud Høyem Anderssen, Vebjørn Haugom og Asbjørn Anderssen.

Oversikt over 160 fjelltopper plassert på Stokkvola

– En gave fra meg til folket, sier hjernen bak informasjonsskiltene, Jan Strøm.

– Ønsket om oversiktsskilt på Stokkvola er blitt nevnt ved flere anledninger gjennom årenes løp, forteller Jan Strøm når Frostingen møter han til en liten prat på Åsenvøgga. Han forteller at da gapahuken ved Slettvollan ble bygd i 2006, fikk han spørsmål fra sin søster om hva det er man ser av fjell fra stedet. Da startet prosjektet for Jan sin del, og han gikk i gang med å lage permer med informasjon, både for Slettvollan, Moslinan og Stokkvola.

– Det ble en stor jobb med 360˚ utsikt fra Stokkvola, men jeg storkoste meg med å få brukt fire av mine hobbyer; geografi, foto, tegning og skriving. Det er godt å ha noe å bruke hodet på, sier Jan.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jan Strøm har mange hobbyer. I tillegg til å være interessert i geografi, fotografering, tegning og skriving er han også en engasjert kar i historielaget. Bildet er tatt under åpen dag på Elvheim.

Etter 13-14 måneder med arbeid var en perm på 30 sider ferdig i juli 2007.

Jan forteller at da kikkerten kom på plass var det noen som fikk i oppdrag å sørge for informasjonsskilt på Åsens tak, men det ble det aldri noe av. I april i år fikk han spørsmål fra idrettslaget og Asbjørn Anderssen om han kunne ta på seg oppdraget.

– Da begynte vi å planlegge hvordan vi skulle gjøre det. Vi bestemte oss for A3-format og fikk hjelp fra Duun Industrier og GV Reklame Verdal.

Skiltene som viser en oversikt over cirka 160 fjelltopper ble satt ut den 28. august. Jan forteller at skiltene er plassert slik at man enkelt kan finne frem med kikkerten.

– Jeg vitser om at det er en gave fra meg til folket, sier designeren med et smil.