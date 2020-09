Frostingene har helt siden Trøndersk Matfestival ble etablert, engasjert seg og sett verdien av en slik felles arena for trøndersk matproduksjon. Foto: Janne Hopmo

Ordførerne mobiliserer for Trøndersk Matfestival

38 ordførere i Trøndelag, pluss fylkesordfører, har utformet et skriv som er sendt til statsministerens kontor og til mat- og landbruksministeren. Målet er å redde Trøndersk Matfestival.

Frode Revhaug, Frostas ordfører, sier til Frostingen at en felles arena for mat og drikke er svært viktig for Trøndelag. Nå ber ordførere og fylkesordfører regjeringen om økonomisk støtte til Oi Trøndersk Mat og Drikke AS, arrangør av Trøndersk Matfestival, slik at selskapet kan overleve 2020 og fortsette arbeidet fram mot 2022 når Trøndelag skal være Europeisk matregion.

– Frosta har vært kåret til Beste Stand flere ganger og Trøndersk Matfestival har vært, og er, viktig for produsentene på Frosta og i hele regionen. Det er viktig at festivalen består og kan videreutvikles, sier Revhaug.

Frostingen gjengir skrivet i sin helhet.

Trøndersk Matfestival

tradisjon - kultur - opplevelser

Korona satte en stopper for Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen i sin tradisjonelle form i år. Dette er en festival som samler svært mange matprodusenter fra hele Trøndelag - og ikke minst publikum. I 2019 var 220000 mennesker samlet i Trondheim sentrum. Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen er en folkefest, bygd på tradisjoner, kultur og opplevelser.

I år mistet arrangøren, Oi Trøndersk Mat og Drikke AS, mye av inntektene da det ikke ble noen vanlig festival pga. korona. Daglig leder i Oi Trøndersk Mat og Drikke AS beskriver situasjonen som dramatisk, og ber om krisehjelp fra regjeringen.

Ordførerne i Trøndelag er svært bekymret for festivalen og for matsatsingen i fylket. Festivalen er for oss tradisjon, kultur og opplevelser, - og er spydspissen for muligheter for økt verdiskaping på matområdet i hele Trøndelag. Trøndelag er utpekt som Europeisk matregion i 2022. Nå er det svært viktig å bevare det som er skapt og samtidig nytte den muligheten som Europeisk matregion 2022 gir hele Trøndelag og Norge som internasjonal matdestinasjon.

Ordførerne i Trøndelag ber regjeringen om økonomisk støtte til Oi Trøndersk Mat og Drikke AS slik at de overlever 2020, og kan planlegge for Matfestivaler i årene som kommer og kan fortsette arbeide frem mot Europeisk matregion 2022.

Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen har lokal, regional og nasjonal betydning. Trøndelag står samlet. Vi er klare for Europeisk matregion 2022.

Tore O. Sandvik, fylkesordfører Trøndelag

Rita Ottervik, ordfører Trondheim

Trond Hoseth, ordfører Malvik

Jens Arne Kvello, ordfører Tydal

Sivert Moen, ordfører Midtre Gauldal

John E Høvik, ordfører Osen

Ole Morten Balstad, ordfører Selbu

Per Olav Tyldum, ordfører Overhalla

Vibeke Langli, ordfører Rindal

Anita Ravlo Sand, ordfører Levanger

Vibeke Stjern, ordfører Åfjord

Bjørnar Buhaug, ordfører Indre Fosen

Ole Laurits Haugen, ordfører Hitra

Bente Estil, ordfører Lierne

Jorid Jagtøyen, ordfører Melhus

Tom Myrvold, ordfører Ørland

Kristin Strømskag, ordfører Frøya

Arve Hitterdal, ordfører Holtålen

Arnhild Holstad, ordfører Namsos

Hans Oskar Devik, ordfører Røyrvik

Ola Øie, ordfører Rennebu

Borgny K. Grande, ordfører Grong

Pål Sverre Fikse, ordfører Verdal

Oddbjørn Bang, ordfører Orkland

Ivar Vigdenes, ordfører Stjørdal

Ida Stuberg, ordfører Inderøy

Hege Nordheim-Viken, ordfører Høylandet

Gunn Iversen Stokke, ordfører Skaun

Arnt Einar Bardal, ordfører Snåsa

Kjersti Kjenes, ordfører Meråker

Geir Arild Espnes, ordfører Oppdal

Amund Hellesø, ordfører Nærøysund

Olav Jørgen Bjørkås, ordfører Flatanger

Elisabeth Helmersen, ordfører Leka

Odd Jarle Svanem, ordfører Heim

Stian Brekkvassmo, ordfører Namsskogan

Isak V Busch, ordfører Røros

Frode Revhaug, ordfører Frosta

Anne Berit Lein, ordfører Steinkjer