Torsdag 1. august markeres Verdens overforbruksdag. - I Norge er vi i verdenstoppen når det gjelder overforbruk, og vår overforbruksdag faller på 12. april, påpeker Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

– Om alle hadde levd som oss, hadde vi trengt 3,6 jordkloder

Torsdag 1. august markeres Verdens overforbruksdag - dagen hvor vi har brukt opp naturens fornybare ressurser for 2024.

– Vi synker stadig dypere i gjeldssumpen når vi år etter år fortsetter å forsyne oss fra jorda på kreditt, sier generalsekretær i WWF, Karoline Andaur, i en pressemelding.

På sju måneder har vi mennesker brukt like mye av naturen som den bruker 12 måneder på å regenerere, ifølge Global Footprint Networks siste beregninger.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Earth Overshoot Day, eller Verdens overforbruksdag som den kalles på norsk, kommer én dag tidligere enn fjorårets.

– Alle som har litt økonomisk forståelse vet hva som skjer når vi bruker mer enn det vi har råd til. Det ender sjeldent godt, uttaler Karoline Andaur.

– Vi kan ikke fortsette å se på naturen som en utømmelig ressurs. Vi er helt nødt til å redusere forbruket vårt og legge om fra lineær til sirkulær økonomi. Dersom vi ikke gjør det, vil vi ikke nå klimamål og risikere fullstendig naturkollaps, legger hun til.

Dette er sirkulær økonomi Verdens naturressurser er under økt press. Det er derfor avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at ressursene brukes langt mer effektivt, slik at vi reduserer behovet for å ta ut nye ressurser. I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Slik utnytter vi de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt. Omstillingen til sirkulær økonomi innebærer endringer i design, produksjon, valg av produksjonsmetoder og forbruksmønster. Sirkulær økonomi er motsatsen til en lineær økonomi. En lineær økonomi er basert på utvinning, produksjon og bruk, og forbrenning eller deponering av avfall. (Kilde: Miljødirektoratet)

Store konsekvenser for natur og klima

Den årlige rapporten fra Det internasjonale ressurspanelet - Global Resources Outlook 2024 - viser at forbruket av naturressurser er mer enn tredoblet på 50 år.

– Det har gitt store konsekvenser for klima og natur, økt luftforurensning, vannmangel og redusert vannkvalitet. Forbruket av ressurser vil øke med 60 prosent de neste 40 årene, dersom de ikke blir brukt mer effektivt og bærekraftig, skriver Miljødirektoratet om rapporten.

– Vi er avhengige av godene naturen gir oss, men på grunn av måten vi overforbruker naturen på, nærmer vi oss vippepunkter for hvor mye den kan tåle. I Norge er vi i verdenstoppen når det gjelder overforbruk, og vår overforbruksdag faller på 12. april. Om alle hadde levd som oss, hadde vi trengt 3,6 jordkloder, sier Andaur.

Krever sirkulær handling

WWF mener at regjeringens handlingsplan for sirkulær økonomi ikke står i stil med omstillingen vi må gjennom for å snu den negative utviklingen og etterlyser større visjon for sirkulærøkonomien.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Organisasjonen krever at regjeringen tar utgangspunkt i ressurspanelets anbefaling og innfører et styrende mål om reduksjon av Norges materialfotavtrykk som rettesnor for hele økonomien.

– Det betyr at vi i større grad må fokusere på å forvalte naturressurser som allerede er i omløp fremfor avfallshåndtering. Vi trenger også sterkere og mer inngripende virkemidler som skatteordninger og statlig støtte som bidrar til at det blir billigere å velge sirkulært, fremfor å ta ut stadig flere jomfruelige ressurser, sier Andaur.