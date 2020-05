Liv-Hege Martinussen: N/A Foto: Cathrine Dillner Hagen

Ny kommunedirektør innstilt

Liv-Hege Martinussen (46) fra Trondheim er mandag 4.mai innstilt som ny kommunedirektør i Frosta kommune. Martinussen sitter i dag som rådmann i øykommunen Træna, hvor hun har innehatt stillingen siden 2017.

Kommunestyret i Frosta nedsatte i februar et ansettelsesutvalg som fikk i oppdrag å finne en etterfølger til Knut-Helge Rønning, som leverte sin oppsigelse tidligere i år. Ansettelsesutvalgets innstilling skal endelig behandles av kommunestyret i mai.

-Dette er en svært viktig rolle for Frosta kommune og det har vært avgjørende for oss å finne en godt kvalifisert leder som har lyst til å utvikle lokalsamfunnet vårt, sier ordfører i Frosta, Frode Revhaug. Han har selv ledet ansettelsesutvalget som har vært sammensatt av partier fra både flertall og mindretall. -Vi er veldig godt fornøyd med å ha innstilt Liv-Hege Martinussen og føler oss trygge på at dette blir en god løsning for kommunen, sier han og fortsetter; -med henne får vi en kompetent leder med på laget som kan bidra til å videreutvikle organisasjonen og tjenestetilbudet til innbyggerne. Vi gleder oss til å samarbeide tett med henne i tiden som kommer.

– Den fikk jeg lyst på

Frostingen har hatt Liv-Hege Martinussen på tråden, og lurte på hvorfor hun søkte på stillingen på Frosta.

Hun forteller at hun i utgangspunktet er fra Trondheim og hadde et ønske om å vende tilbake til Trøndelag.

– Jeg fikk vite om utlysning fra Frosta kommune i begynnelsen av mars da jeg var på et møte i Trondheim, og jeg kjente at den stillingen hadde jeg lyst på.

Kommunedirektør er noe mer enn en jobb, det er noe man er hele tida, mener hun. Og hun følte at her var det noe som stemte, noe som hun hadde lyst til å være en del av. Jordbruket på Frosta definerer hun som framoverlent. Hun har lyst til å være en del av laget, for dette er noe Frosta kan være stolt av.

– Da Frosta ble rammet av koronasmitten, så jeg ordfører Frode Revhaug i media, og tenkte at det var en person jeg hadde lyst til å samarbeide med.

I forbindelse med ansettelsesprosessen har hun vært to ganger på Frosta, men tidligere har hun vært både på Frosta og Tautra. Hun har fem barn, og konfirmasjonen til en av sønnene ble feiret på Valberg Slektsgård. Hun har allerede gjort seg opp noen tanker om Frosta i Trøndelag, og ser ingen grunn til at ikke Frosta, med sin beliggenhet, kan bli plommen i Trøndelags-egget.

– Du har kanskje allerede hørt snakk om hurtigbåt?

– Ja, og det er jo pussig at med all båttrafikken på Trøndelagskysten, så skal det ikke kunne komme en båt innom Frosta? Jeg tenker vi må selge oss inn, vise hvordan vi kan spille fylkeskommunen god. Jeg er opptatt av god saksutredning både når det gjelder kommune og fylkeskommune. Det er nødvendig for at politikerne skal kunne ta gode avgjørelser, på begge nivåene. Å ha god kontakt er også veldig viktig. Jeg har allerede møtt medlemmene i formannskapet og der var det god kontakt allerede etter første intervju.

Frosta og Trondheim

Om hun skal bo i Trondheim eller på Frosta? Det spørsmålet har hun allerede fått, og svaret blir at det første året blir Trondheim, så får hun se etter hvert. Hun har en sønn på 12 år som gleder seg veldig til å komme tilbake til brødrene sine og venner etter et par år på Træna. Han har savnet dem.

– På Træna sa jeg; vi tar ett år av gangen. Nå gjør jeg det samme på Frosta. 12-åringen har ett år igjen av barneskolen, så får vi se.

Men med grønnsakspisende barn, har Frosta allerede vakt deres interesse. De har vært på internett og sjekket alt som finnes her. Tanken er at hun skal finne seg et husvære der hun kan overnatte etter lange arbeidsdager, og at sønnene kan besøke henne der i helgene.

På spørsmål om hva hun er opptatt av, svarer hun:

– Få en god og positiv organisasjon. Ta tak i saker som politikerne er opptatt av.