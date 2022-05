Det er ikke bare på Frosta produsentene er tidlig ute med grønnsakene. Her er landbruks- og matminister Sandra Borch på besøk hos kålprodusent Anders Hørthe i kålåkeren på Hørte gård med årets nykål. Foto: Stiftelsen Norsk Mat

– Norske forbrukere vil ha norsk mat

Fra 2019 frem til i dag har andelen nordmenn som velger norsk mat i butikkene økt med fem prosent.

Dette viser den nye Spiesfaktaundersøkelsen fra Ipsos.

- Tallene snakker for seg selv; folk vil ha norsk mat. Regjeringen har en klar ambisjon om å øke selvforsyningsgraden. Det er derfor svært oppløftende at norske forbrukere så tydelig viser at de støtter opp om norsk matproduksjon, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Av faktorer som er viktig ved innkjøp av mat har argumentet «produsert i Norge» blitt viktigere på nordmenns sjekkliste. Hele 53 prosent sier at det at maten er produsert i Norge er noe de legger vekt på når de handler mat til seg selv og familen, en oppgang på 5 prosent siden siste måling i 2019. Det viser tall fra Spisefakta, som ble presentert på et arrangement på Hørte Gård i Sylling 24.05.2022.

Stadig flere småbarnsfamiler velger norsk mat

- Viktigste faktorene når du velger mat i butikken er ferskt, sunt, lav pris og produsert i Norge. Av disse topp 4 faktorene er det produsert i Norge som viser den største økningen med hele 5 prosentpoeng fra 2019 til 2021, sier Tove Larsen, Brand Research Director i Ipsos Norge.

Norskpreferansen er høyest i Midt- og nord Norge med hele 57 prosent og lavest i Oslo med 45 prosent. Småbarnsforeldre er blant de som legger størst vekt på produsert i Norge med hele 57 prosent, og i denne gruppen er økningen på 13 prosent poeng fra 2019 til 2021, avslutter Larsen.

Norsk kål vinner i butikken

Hørte Gård produserer blant annet kål. Sandra Borch fikk både presentert tall fra Ipsos/Spisefakta og resultater fra en nylige kampanje for å øke salget og forlenge salgssesongen til norsk kål. Bak kampanjen står et unikt samarbeid mellom Nyt Norge, Grøntprodusentenes Samarbeidsråd og Opplysningskontoret for frukt og grønt.

- En direkte gevinst av at vi nå merker kålen med Nyt Norge er at vi får hodekål helt til den norske nykålen kommer. Du får altså norsk kål hver dag, hele året! Med tydelig merking og felles kampanje for å løfte norsk kål får vi flere til å velge norsk, selv i perioder med importert kål i butikk. Norsk kål er ikke bare kortreist og sunn - den smaker jo innmari godt, sier Anders Hørthe.

– Nyt Norge gjør det enkelt

- Merkes kål tydelig med Nyt Norge vinner vi forbrukerne i butikkhylla. Sånn er det og stemmer godt overens med tallene fra Spisefakta. Norske forbrukere vil ha norskprodusert mat, og vi skal gjøre det lett for dem å velge den i butikken, sa administrerende direktør Nina Sundqvist i Stiftelsen Norsk Mat. Stiftelsen Norsk Mat står bak det offisielle norske opprinnelsesmerket; Nyt Norge.

- Samarbeid med kålprodusentene og Opplysningskontoret for frukt og grønt gir gode resultater. Vi følger opp med enda mer satsing fremover for å løfte norsk frukt og grønt tydligere fram i butikken. Her er det potensiale både for økt produksjon og mer salg. Og som Oslo-jente må jeg få lov å si: Kjære Oslo-folk, dere kan bedre, kjøp mer norsk, ikke la resten av landet slå dere på norskpreferanse i butikk, avsluttet Sundqvist med et smil.

Mer og bedre samarbeid

- At bransjen samarbeider og kjører denne type kampanjeaktiviteter har store fordeler for norsk produksjon og selvforsyning. Kål er et godt eksempel, men denne typen samarbeidskampanjer kan med stor suksess gjøres på alle de store norske frukt og grønt kulturene, løk, epler, potet og tomat står på lista for fremtidig samarbeide mellom oss, produsenter og Nyt Norge, sa Guttorm Rebnes, direktør i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Om Spisefakta: Spisefakta er Norges mest omfattende studie av nordmenns matvaner og holdninger til mat. Studien er gjennomført siden 1987, og gir data med et unikt og solid grunnlag som gjør det mulig å fange opp både langsiktige trender og kortsiktige endringer. Over 3000 personer deltar i undersøkelsen. Spisefakta eies og gjennomføres av analyseselskapet Ipsos.

Pressemelding fra Opplysningskontoret for frukt og grønt