En fersk spørreundersøkelse viser at 66 prosent har planer om å ha sommerferie i år, men litt flere sitter på gjerdet med å bestille overnatting og flybilletter enn i fjor. Foto: Colourbox

Nordmenn planlegger ferie til tross for strammere økonomi

Men hensyn til pris og privatøkonomi veier tungt i valgene av destinasjon.

Spørreundersøkelsen Reisepuls 2023 viser at nesten syv av ti nordmenn - 66 prosent - planlegger å ha sommerferie i 2023.

- Sommerferien er viktig for nordmenn og noe man uansett prioriterer selv om økonomien har blitt strammere for mange, sier Audun Pettersen, bransjedirektør for reiseliv i Virke.

Blant de som planlegger sommerferie vil 50 prosent reise ut av landet og dra til kjente og kjære reisemål som Spania, Sverige, Hellas og Danmark, men også Italia og Frankrike.

Mange vil feriere i Norge også, og da drar man på hytta (51 prosent), besøker venner og familie (41 prosent) eller bestiller hotell (20 prosent), camping eller hyttegrend (23 prosent). Viken (26 prosent), Vestlandet (21 prosent) og Innlandet (21 prosent) er de mest populære reisemålene i Norge.

Mange sitter på gjerdet

Samtidig oppgir mange at egen privatøkonomi er styrende for valg av ferie i 2023, og pris spiller en betydelig større rolle i valg av ferie enn målt tidligere. Til sammen oppgir 66 prosent at egen privatøkonomi i svært eller ganske stor grad vil være styrende for valg av reisemål i feriene i 2023.

- Nordmenns reisevaner de siste årene har i stor grad vært preget av pandemirestriksjoner, karanteneregler og smittetall. Nå ser vi at privat økonomi har tatt over som den dominerende faktoren som styrer våre reiseplaner. Selv om omtrent like mange oppgir at de planlegger å ha sommerferie i år som i fjor, ser vi at flere sitter litt på gjerdet når det kommer til å booke flybilletter og hotell, sier Pettersen.

Vil bruke mindre penger enn i fjor

Pris er også blitt viktigere for ferieplanene enn tidligere. Totalt svarer 64 prosent at prisen på ferien i svært eller ganske stor grad styrer årets reiseplaner, opp fra 56 prosent fra forrige undersøkelse publisert i januar 2022.

I Reisepuls kommer det også frem at en gjennomsnittlig norsk husholdning planlegger å bruke 36 250 kroner på ferie i hele 2023, en endring på 10 prosent fra fjoråret da tallet var 40 150 kroner.

- Nå som nordmenn kniper igjen på feriebudsjettet så ser vi en økning i antall som velger billigere overnattingsløsninger. Virke vil anbefale at man bruker norske seriøse aktører når man bestiller reiser, hvis ikke kan man havne i en svært sårbar situasjon dersom noe går galt på reisen, fortsetter Pettersen.

Helgeturene er tilbake

Totalt 79 prosent planlegger helgeturer og dette tilsvarer nivået før pandemien. Når helgeturen går til utlandet så er det nabolandene som dominerer listen: Danmark (38 prosent) og Sverige (35 prosent), etterfulgt av Storbritannia (27 prosent) og Tyskland (16 prosent)

- Kanskje Haaland-effekten slår til for fullt da Storbritannia sammen med Tyskland kommer opp på listen over populære reisemål for helgeturer, sier Pettersen.