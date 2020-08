Ungdommer på Frosta skal testes for koronasmitte. Kommuneoverlege Arne Bye mener derfor det ikke er forsvarlig å gjennomføre den planlagte nattcupen i volleyball. Foto: Janne Hopmo

Nattcup avlyst på grunn av koronasituasjonen

Kommuneoverlege Arne Bye begrunner hvorfor nattcupen i volleyball som Frosta Ungdomsråd skulle arrangert i kveld/natt, bør avlyses.

Man viser til den generelle situasjonen i landet med økende smitte. Med unntak av utbruddet på hurtigruta er det spesielt ungdomsmiljøer som er rammet.

Det er nylig påvist smitte i ungdomsmiljøet på Levanger. Dette er knyttet til en større fest/arrangement på Levanger.

Man har vært i kontakt med smittevernsoverlegen i Levanger. Det beskrives en omfattende sak med forgreininger og pågående smitteoppsporing.

Situasjonen der er uoversiktlig og uavklart. Mange venter på testsvar og en rekke personer skal også testes i dag.

Utfordringene på Levanger synes allerede å kunne ha forgreininger til Frosta, noe kommende testing vil gi svar på.

Vi har også andre ungdommer på Frosta i karantene som skal testes i løpet av dagen pga. tilknytning til annen smittekilde.

Totalsituasjonen rundt nattcup i Frostahallen er derfor av en slik art smittemessig sett at man fraråder at den avholdes, men utsettes til et mer egnet tidspunkt, sier Arne Bye, Kommuneoverlege, Frosta

Skuffet, men enig

Frostingen har hatt leder Mikael Augdal, leder i Frosta Ungdomslag, på tråden. Han sier rådet er fullstendig enig med kommunoverlege og kommuneadministrasjon.

– Man kan ikke ta sjanser. Men vi er selvfølgelig skuffet. Nå har det vært rolig så lenge, og så skjer det endringer akkurat når vi skulle ha cup. Men vi får satse på at cupen lar seg gjøre å gjennomføre senere i høst.