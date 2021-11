Her skal de dyrkes fram småplanter i fem etasjer. Foto: Janne Hopmo

Nå skal plantene vokse i fem etasjer

Som tatt ut av en science fiction film, men det er ikke film, det er ikke kulisser. Det er det nye vertikalanlegget på Viken Gartneri Frosta.

Karl Martin Viken var guide da Gartnerhallen, Bama og BaRe, spesialister på lys og energi og andre interesserte hadde tatt turen til Frosta og Viken Østre for å se på det unike anlegget som var ferdig 1.juli og som kort tid etter kunne ta imot sine første småplanter.

I rommet ved siden av vertikalanlegget settes det frø i potter, ett anlegg for salatfrø, ett for urtefrø. Pottene sendes på samlebånd ut i vertikalanlegget der frøene kan spire og gro og småplantene vokse til de sendes ut i et av de tradisjonelle veksthusene.

- Vi var veldig spente på hvordan de første småplantene ville bli. Jeg konstaterte at all salaten så dårlig ut og var veldig skeptisk. Men så fant vi ut av det med lys og mørke, og fikk finere crispisalat enn vi har hatt noen gang, forteller Karl Martin.

Etasjene skal fylles etter hvert. Foto: Janne Hopmo

Kun småplanter

I det nye vertikalanlegget skal alt av småplanter samles. Det vil romme så mange planter, og samtidig frigi så mye areal i de tradisjonelle veksthusene at disse kan bygges ut med 50 – 60 prosent før det blir for lite areal i vertikalbygget.

Roboter løfter opp og ned og setter på bånd, jobben til de ansatte blir å lære hvordan alt skal styres, for eksempel vanning. Karl Martin regner med at tida fram til jul vil gå med til læring, og så kan drifta automatiseres etter jul. Bygget med de fem etasjene har en grunnflate på 580 kvadratmeter og et areal for dyrking på i underkant av 2000 kvadratmeter. Totalt har Viken Gartneri Frosta et vekstareal på 10 000 kvadratmeter.

-Vi må hele tida være på hugget. For eksempel startet vi med kuttede urter for et år siden. Der tror vi på stor vekst, men vi må kunne rasjonalisere drifta. Hvis vi klarer å bruke mellom en halv og en time fra urtene kuttes til de er pakket og på kjøl, vil det øke holdbarheten i butikk med et par dager.

Viken Gartneri Frosta hadde behov for et større pakkeri. Det er nå blitt realitet. Foto: Janne Hopmo

Henger sammen

Etter omvisning i anlegget på Viken Østre, var det fagprat på Valberg Slektsgård. Karl Martin Viken fortalte om utviklingen av familiebedriften, fra det første veksthuset med rapidsalat i 1998 til vertikalveksthuset i dag. Han fortalte om økning i produksjonen av crispisalat, av kuttede urter, av frilandsvarer, men også om utfordringer, innovasjon og endringer. Bærekraft, LED-belysning, kompostering og gjenbruk av torv; ting det jobbes med.

Det er en kjensgjerning at dyrking i vertikalanlegg gir overskuddsvarme. Tanken til Karl Martin er å ta den i bruk til oppvarming i de tradisjonelle veksthusene. Planen er å oppnå full effekt av overskuddsvarmen fra vertikalanlegget til veksthus innen mars 2022. Det er mange faktorer som skal inn i regnskapet; klimaregnskap og økonomi.

Anders Sand, energirådgiver i Norsk Gartnerforbund, har bistått Karl Martin i prosessen med å realisere et vertikalanlegg. Foto: Janne Hopmo

En fagperson som Karl Martin har fått mye hjelpe av på området energi og bærekraft, er Anders Sand, energirådgiver for Norsk Gartnerforbund. Sand er spent på å se direkteoverføring av varme fra vertikalanlegget til de tradisjonelle veksthusene. Kun vertikalanlegg har han ikke tro på, men på Viken Østre, fordi de har begge typene hus, har han tro på at det kan bli en suksess.

- Det som skjer her nå, er viktig. Her har vi en unik mulighet til å få fram tall som konkret kan vise oss hvordan det vil fungere. Det blir spennende å følge med på.