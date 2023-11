Ensomt pepperkakehus søker naboer. Sees vi på Frosta-senteret 4. desember?

Nå nærmer åpningen seg

Bergen er kjent for Pepperkakebyen. Mandag 4. desember åpner Frosta og Åsens første pepperkakebygd.

– Vi utsetter åpningen noen dager, og satser på åpning 4. desember i stedet for 1. Da håper vi at mange har rukket å bake, og blir med oss og klipper snora sammen med ordfører Frode Revhaug, sier gjengen i Frostingen og de gode hjelperne.

I år har de lyst til å spre litt ekstra førjulsglede i Frosta og Åsen, og inviterer store og små bakere til å delta med sine byggverk til Pepperkakebygda.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi håper at mange frostinger og åsbygg har lyst til å lage et lokalt bygg eller landemerke i pepperkakeform. Kanskje får vi se Stokkvola, Tinghaugen, Åsens nye skole eller Frostas nye kommunehus? Ei bygd trenger jo mange vanlige hus også, og kanskje en traktor. Her er det bare fantasien som setter grenser, smiler Frostingens daglige leder Irene Røkke.

Hun håper mange frostinger og åsbygg har lyst til å sette seg ned og lage et byggverk sammen. Enten de er en familie, skoleklasse, fotballag, vennegjeng, barnehage, syforening, gutteklubb eller bedrift.

– De to beste bidragene får hver sin pengepremie, og det vil også bli mange fine og smakfulle uttrekkspremier, lokker Irene.

Hun har blitt møtt med velvilje både av huseier Coop Midt-Norge og bedriftene på Frosta-senteret som blir gode hjelpere i prosjektet. Frosta kommune med Lagabøtejubileet er også med, dette for å pangstarte jubileumsåret 2024.

– Kanskje jubileet kan inspirere til byggeskikk også? Om det er fra fortid, nåtid eller framtid er helt opp til dere. Vi gleder oss til å se resultatet, sier Irene.

Byggverkene leveres til Frostingen hver dag fram til 1. desember mellom klokka 8 og 16. Er det vanskelig å levere i løpet av åpningstida, er det bare å ta kontakt - så finner vi en løsning!