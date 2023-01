– Nå blir det enklere både for kommuner og de som skal ta jegerprøveeksamen, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. Foto: Miljødirektoratet

Nå kan du ta jegerprøven på en app

Etter 10 år med elektronisk jegerprøveeksamen, skal deltakerne nå gjennomføre eksamen i den nye appen Jegerprøveeksamen.

– Med den nye appen blir det enda enklere for kommunene å arrangere jegerprøveeksamen, som sikrer at de nye jegerne har fått opplæringen de trenger for å kunne jakte på en sikker og human måte. I tillegg blir det enklere for de som skal ta eksamen, siden alt de trenger ligger i appen, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. I 2022 var det 12 500 nye jegere som bestod jegerprøveeksamen i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Enklere for kommunene

Det er kommunene som arrangerer jegerprøveeksamen. De siste årene har det vært utfordrende for mange kommuner å gi tilgang til klasseromssett med PC-er. Mange steder finnes det ikke kursrom eller datasaler lenger, og i skolen har de fleste elevene eget nettbrett eller PC.

Med den nye appen vil deltakerne gjennomføre jegerprøveeksamen med sin egen mobil eller nettbrett.

– Det vil gjøre gjennomføringen av jegerprøveeksamen enklere og mer effektivt for kommunene, mener Miljødirektoratet.

Brukervennlig løsning

Miljødirektoratet har lagt vekt på å lage en brukervennlig løsning for deltakerne. Når de starter på jegerprøvekurs, laster de ned appen Jegerprøveeksamen fra Google Play eller App Store.

I appen finner deltakerne alt de trenger for å gjennomføre jegerprøven, og når kurs og eksamen er gjennomført, kan de sjekke resultatet på eksamen og laste ned kursbevis.