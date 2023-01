Jørn G. Anderssen fra Klostergården på Tautra (nr. 3 fra høyre på bakerste rekke) er en av de lokale produsentene som er valgt ut til å representere Norge på Grüne Woche. Her sammen med andre trønderske utstillere på den norske paviljongen. Foto: Innovasjon Norge

Nå er trønderne på plass i Berlin

Landbruks- og matminister Sandra Borch åpnet den norske paviljongen på Grüne Woche. Der får nærmere 400 000 publikummere muligheten til å smake på mat og drikke fra Trøndelag og Fjord-Norge.

Rundt 60 utstillere fra de to norske regionene vil servere det beste Norge har å by på av lokale mat- og reiselivsopplevelser under Grüne Woche som åpnet torsdag.

- Alle som har vært ute og reist vet hvor viktig mat og drikke er for den totale reiselivsopplevelsen. Norges deltakelse på Grüne Woche skal videreutvikle og profilere Norge som en anerkjent mat, drikke- og reiselivsnasjon med tydelig lokal og regional identitet, sa administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, da han introduserte landbruks- og matminister Sandra Borch, som sto for åpningen av paviljongen.

- Norsk deltakelse på Grüne Woche er en av de største, årlige Norges-profileringer internasjonalt. Vi har en flott stand som i år har utstillere fra regionen Trøndelag og fra Fjord-Norge. Denne standen viser alle de besøkende noe av det beste de trønderske og vestligste landsdelene kan gi av gode opplevelser, både reiselivsmessig og matmessig, sa Sandra Borch.

I år er altså Trøndelag og Fjord-Norge de to regionene som representerer Norge.

- Vårt mål med deltagelsen på Grüne Woche, er å bidra til å utvikle Norge og Trøndelag som en anerkjent mat- og reiselivsnasjon med tydelig lokal og regional identitet. Gjennom menyen vi serverer, gir vi de tyske turistene en smakebit på de unike og spennende matopplevelsene vi har i vår region, Trøndelag. I dag har vi fått testet ut menyen på landbruksministeren og hun var svært fornøyd. Nå skal resten av de besøkende få smake og oppleve Trondheim og Trøndelag, European Region of Gastronomy, sier Brit Melting, prosjektleder fra Oi! Trøndersk Mat og Drikke.

I Berlin skal de dele ut 4000 postkort som en del av en konkurranse publikum kan delta på. Premien er en drømmehelg for to i Røros, Innherred, Øyriket eller Trondheim.

- Målet er å øke etterspørselen etter lokalmat og få flere tilreisende til vår region, som igjen fører til salg av matopplevelser her hjemme. Det betyr mye for oss å delta, for det hjelper oss å utvikle matregionen videre. Her skapes nye nettverk og samarbeid, sier Melting i en pressemelding.

Frosta er godt representert under Grüne Woche, og da messa åpnet denne uka, var Jørn G. Anderssen fra Klostergården en av produsentene som framsnakket trøndersk mat og drikke. I løpet av de ni dagene messa varer, dukker også Maren Stene fra Stene Gård og Gustav Myraune fra Rågo opp som vertskap på den norske paviljongen.

Frostingen kommer tilbake med mer fra Berlin!