Blant togstrekningene som nå er billigere for barn og studenter, er strekningen Trondheim - Bodø.

Nå er togbillettene billigere for barn og studenter

– Fra 1. oktober er det billigere for barn og studenter å reise med toget. Det er bra når grønne valg blir lettere å ta, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Rabattene fra 1. oktober betyr at barn får 75 prosent rabatt på enkeltbilletter, mot 50 prosent tidligere, sammenliknet med ordinær pris. Studenter får 50 prosent rabatt på både enkeltbilletter og periodebilletter, mot henholdsvis 25 og 40 prosent tidligere.

– I budsjettforhandlingene om revidert nasjonalbudsjett før sommeren ble vi enige med SV om styrke rabattene på togreiser for studenter og barn. Jeg er glad for at det nå blir billigere for barnefamilier og studenter å ta toget på mange av de litt lengre strekningene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Blant de mange strekningene som vil bli billigere for studenter og barn er Bergen–Oslo, Stavanger– Kristiansand, Oslo-Tønsberg og Trondheim-Bodø.

De nye rabattene vil dermed gjelde på fjern- og regiontog på alle strekninger som ikke er omfattet av rute-, takst- og billettsamarbeid der passasjerene reiser med tog til fylkespriser.

Der passasjerene reiser med tog til fylkespriser er allerede billettene billigere enn ordinær pris. Det betyr at rabattene ikke gjelder for reiser innenfor områdene som omfattes av avtalene med de fylkeskommunale kollektivselskapene Ruter (Oslo/Akershus), Skyss (Bergen), AtB (Trondheimsregionen) eller Kolumbus (Stavanger/Jæren). Blant strekningene som den nye rabatten ikke gjelder for, er Bergen–Arna, Oslo–Lillestrøm, Stavanger–Sandnes og Trondheim–Værnes.