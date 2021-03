Utsendelsen av fem millioner skattemeldinger fordeles over tre uker i år. -Ved å sende ut skattemeldingen puljevis oppnår vi fordelen med en jevn, stabil og raskere innlogging, melder Skatteetaten. Foto: Skatteetaten

Nå er skattemeldingen din på vei

Men det er ingen grunn til å logge deg inn før du får beskjed fra Skatteetaten.

Fra 16. mars til 7. april blir skattemeldingen sendt ut til 5 millioner lønnsmottakere, pensjonister og personlig næringsdrivende. Når skattemeldingen er tilgjengelig, sender Skatteetaten et e-postvarsel til deg.

– Skattemeldingen din er ikke tilgjengelig før du får en e-post fra Skatteetaten. Det er ingen grunn til å logge seg inn før du får beskjed fra oss, forteller skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Raskere innlogging og raskere hjelp

Skatteetaten vil sende ut skattemeldingen for 2020 på forskjellige dager. Et stort flertall får nå skattemeldingen tidligere enn før.

– Tidligere fikk alle skattemeldingen samtidig i begynnelsen av april. Det førte til svært høy trafikk både på Skatteetatens veiledningstjenester og andre offentlige digitale tjenester. Ved å sende ut skattemeldingen puljevis oppnår vi fordelen med en jevn, stabil og raskere innlogging. Det er positivt for både folk som skal sjekke skattemeldingen og brukere av andre tjenester. Samtidig vil Skatteetaten kunne gi raskere hjelp ved at utsendelsen av 5 millioner skattemeldinger fordeles på forskjellige dager over tre uker, forteller skattedirektøren.

Ekstra viktig å sjekke skattemeldingen

Skattemeldingen for lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende er forhåndsutfylt med opplysninger om din inntekt, formue, bolig, gjeld og fradrag i året 2020. Etter koronaåret 2020 er det ekstra viktig å sjekke skattemeldingen grundig, understreker skattedirektøren.

– Det er alltid lurt å sjekke skattemeldingen. Mange er flinke til å sjekke grundig, men vi ønsker at enda flere skal gjøre det.

Skatteetaten påpeker at du er selv ansvarlig for å oppgi fullstendige opplysninger om grunnlaget for å beregne skatten din. Du kan gå glipp av fradrag hvis du ikke fyller inn korrekte opplysninger i skattemeldingen, og fradrag for arbeidsreiser er ikke forhåndsutfylt i år.

– Mange arbeidstakere opplevde endringer i arbeidsreiser i 2020 på grunn av tiltak for å hindre spredning av koronavirus. Krav på fradrag for reiser mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) kan være endret på grunn av permittering eller hjemmekontor. Opplysninger om dette fradraget er derfor ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen for 2020. Du må selv fylle ut informasjon om hvor mange dager du faktisk hadde arbeidsreiser, sier Schanke Funnemark.

Flere får heldigital skattemelding

I fjor fikk over tre millioner skattepliktige en helt ny, enklere og heldigital skattemelding, og det blir enda flere som får den i år. Fortsatt vil noen motta skattemeldingen i gammelt format. Næringsdrivende og de som får skattemeldingen på papir, mottar den i det formatet de kjenner fra før. De vil få skattemeldingen fra 7. april enten digitalt eller på papir i postkassen. I 2022 vil alle motta den fornyede skattemeldingen.

– Den nye skattemeldingen gir deg veiledning og hjelp underveis mens du er logget inn i løsningen, forteller skattedirektøren.

En undersøkelse blant de som mottok den nye skattemeldingen i fjor, viste at 4 av 5 mener den ny skattemeldingen er enklere og mer oversiktlig. 90.000 skattytere svarte på undersøkelsen.

– Den nye skattemeldingen gjør det enklere å forstå og sjekke opplysningene. Husk å sjekke at opplysningene stemmer og fyll ut det som mangler, slik at du betaler riktig skatt, lyder oppfordringen fra skattedirektøren.

Kan få skattepengene tilbake tidligere

Skatteoppgjøret kan, med noen forbehold, være ferdig i løpet av en til to uker etter at du leverer skattemeldingen. For å kunne få skattepenger tidligere er det noen betingelser:

•Du bruker ny skattemelding

•Du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen

•Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll

– Det er viktig at du trykker på knappen for å levere den nye skattemeldingen, hvis du er opptatt av å få skatteoppgjøret tidlig. Hvis du ikke leverer den, får du skatteoppgjøret tidligst i juni, forklarer skattedirektøren.

Får du restskatt, mottar du betalingskrav først i august.

Leveringsfristen er som før: 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende. På Skatteetatens sider finner du mer informasjon om skattemeldingen.