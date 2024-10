For 10 år siden etablerte Karl Bakken FrP på Frosta. - FrP styrer selv. Da var det på tide å starte neste gruppe, sier Bakken.

Nå er det etablert et nytt parti på Frosta: - Vi må ha med alle gruppene

Karl Bakken har gått i bresjen for å starte et nytt parti på bygda.

– Det er andre gangen jeg starter et nytt parti, for cirka 10 år siden startet jeg Fremskrittspartiet. De er i godt driv, og trenger ikke meg lenger, sier Karl Bakken. Og utdyper:

– Jeg er veldig opptatt av at hele bygda skal være representert i kommunestyret. Pensjonister er den største gruppen, og de er ikke med i politikken.

I stiftelsesmøtet 11. september ble det valgt et interimsstyre for Pensjonistpartiet Frosta, som består av følgende medlemmer:

Karl Bakken (leder), Baard Jonny Sæterøy (nestleder), Ann Sissel Bakken (kasserer), Anne Sofie Rygg (sekretær), Per Aursand (styremedlem), Atle Matre (styremedlem), Dagfinn Stenberg (styremedlem) og Håkon Lein (varamedlem).

Nå gjenstår bare den siste formaliteten i Brønnøysundregisteret, så ser Pensjonistpartiet Frosta dagens lys.

11. september ble Pensjonistpartiet Frosta stiftet på Frosta Sanitetshus. Følgende ble valgt til interimsstyret; fra venstre foran: Dagfinn Stenberg og Per Aursand, bak fra venstre: Håkon Lein, Atle Matre, Baard Jonny Sæterøy, Anne Sofie Rygg, Ann Sissel Bakken og bak henne Karl Bakken.

– Vi må ha med alle gruppene

Initiativtaker Bakken har engasjement for de som trenger en stemme, og er opptatt av rettferdighet.

- Det er ikke rettferdig at de som har alt skal skal bestemme over dem som ingenting har. Vi må ha med alle gruppene. Vi er alle sammen skattebetalere, og alle tilhører vi Frosta-samfunnet. Og alle sammen er vi med og bygger opp bygda vår, og alle sammen reklamerer vi for bygda vår, sier han.

Nå når det går godt med FrP på Frosta, syntes Bakken det var på tide å ta tak i neste gruppe, pensjonistene.

– Det er mange alderspensjonister, men det er også mange uførepensjonister. Det er mange som er uføre. Det er også en gruppe som må ivaretas i politikken, sier Bakken.

– En del forhåndsinnmeldt

Han forteller at det er en del saker som tilhører Pensjonistpartiet sentralt, men at det er to saker som han mener det går an gjør noe med lokalt:

– Alt skal være digitalt. Plutselig kan man miste evnen til å lese eller skrive. Verden blir digitalisert, men vi mangler et lite kontor hvor det sitter en person som folk kan komme til for å betale regningene sine. En tjeneste som burde vært gratis. Vi trenger ikke behandle folk som har problemer fra før dårlig. Det er familiene våre det gjelder, sier han engasjert, og legger til neste sak han brenner for:

– I Trondheim skal vi ha et VM. Vi som påstår at vi er flinke til å inkludere og ta vare på hverandre, men til VM får de som har et handicap ikke reisepenger, ikke får de opphold og ikke får de premiepenger. Det er så skamløst. Jeg synes at vi skal behandle folk likt.

Bakken har tro på at han som leder lokalt kan nå frem i Pensjonistpartiet sentralt, i og med at Pensjonistpartiet er så lite som det er. Han forteller at det er interesse for det nye partiet på Frosta, og at en del allerede er forhåndsinnmeldt.

Når alt er på plass og registreringen i Brønnøysund er klar, har de planer om å stille opp på torget for å fortelle om Frostas nye parti.