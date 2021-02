I helga ble det klart at det muterte koronaviruset har kommet til Stjørdal. Kommuneoverlegen mener det ikke er fare for at det skal spre seg videre. Foto: Colorbox

Mutert virus påvist i Stjørdal

Stammer fra utbruddet i Trondheim, mener kommuneoverlegen.

Tidligere denne uka ble den muterte britiske virusvarianten påvist på en arbeidsplass i Trondheim. Der har sju personer fått påvist det muterte koronaviruset. I helga ble det klart at to av de smittede er bosatt i Stjørdal.

– Vi ser utbruddet som et smittemiljø, med ett smittestoff. Ergo er de alle å anse som smittet av den engelske varianten, skriver kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen i en tekstmelding til Trønder-Avisa lørdag kveld. Han opplyser videre at nærkontakter til de to smittede har sittet i karantene like lenge, og følges opp med nye prøver senere i karantenetiden.

– Det er ikke risiko for videre spredning, sier Vonen til T-A.