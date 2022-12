Hver dag fram til julaften åpner vi ei ny luke i Frostingens julekalender. Bli med på nissejakten du også! Foto: Colourbox Foto: Frostingen

Luke 24: Hvem er dagens nisse?

I Frostingens julekalender finner du nissefjes som har vært i avisa. Hvem skjuler seg bak dagens luke?

«Når nettene blir lange og kulda setter inn, tar damene i Frostingen fram julekalender'n sin. Har du vært i lokalavisa, er sjansen ganske stor. For at nettopp du bak dagens nisseluke bor,» hører vi fem stemmer synge fra Frostingens lokaler.

Nissedamene i lokalavisa har lyst til å spre litt førjulsglede til sine lesere, og inviterer alle til å bli med på Frostingens julekalender.

Vi har tatt et dykk i fotoarkivet, og hentet fram 24 kjente fjes fra som har vært i lokalavisa det siste året. Med et stort nisseskjegg foran ansiktet blir de kjente fjesene litt mindre gjenkjennelige, og dagens kalendernøtt fra 1. til 24. desember er som følger:

24. Hvem er nissen?

På selveste julaften finner vi en nisse som har pensjonert seg fra sine nisseoppdrag. Hun har i over 20 år sørget for at lokalsamfunnet har fått en gave i form av ferske nyheter. Tidligere i år ble hun tildelt næringslivets ildsjelpris for innsatsen. Joyeux noël!

Dagens nisse ønsker alle joyeux noël! Foto: Frostingen AS

Trenger du flere tips? Du finner saken i utgave 46 av Frostingen i bilaget Åttått.

Kjenner du igjen dagens nissefjes kan svaret sendes på epost til lise@frostingen.no. Da er du med i trekningen av et nettbrett fra Mobit Levanger, Samsung Galaxy Tab A8, til en verdi av 3000 kroner. Vinner trekkes på nyåret.

Tipper du riktig flere dager er det større sjanse for å vinne ;-)

Svarfrist tre dager etter publisering. Fasit fra uke til uke blir publisert hver torsdag.