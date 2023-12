Vi åpner luke 11.

Luke 11: Hvem er dagens nisse?

I Frostingens julekalender finner du nissefjes som har vært i avisa. Hvem skjuler seg bak dagens luke?

Nissedamene i lokalavisa har lyst til å spre litt førjulsglede til sine lesere, og inviterer alle til å bli med på Frostingens julekalender.

Vi har tatt et dykk i fotoarkivet, og hentet fram 24 kjente fjes som har vært i lokalavisa det siste året. Med et stort nisseskjegg foran ansiktet blir de kjente fjesene litt mindre gjenkjennelige, og dagens kalendernøtt fra 1. til 24. desember er som følger:

10. Hvem er nissen?

Hver dag fram til julaften åpner vi ei ny luke i Frostingens julekalender. Bli med på nissejakten du også!

Nei, det er ikke Grinchen. Men med sitt grønne fjes TROLLbant denne nissen publikum tidligere i år, sammen med sin firbeinte venn (som ikke er et reinsdyr). Nissen er ikke redd for å by på seg selv og endte til slutt opp med å få prinsessen og HELE kongeriket etter å ha bekjempet både en drage og en ond lord.

Trenger du flere tips? Du finner saken i utgave 13 av Frostingen.

Kjenner du igjen dagens nissefjes kan svaret sendes på epost til lise@frostingen.no. Vinner trekkes på nyåret.

Tipper du riktig flere dager er det større sjanse for å vinne ;-)

Svarfrist tre dager etter publisering. Fasit fra uke til uke blir publisert hver torsdag.