– Har vi droner rundt oss som vi ikke vet om, blir konsekvensene fatale om det oppstår et sammenstøt, sier flygesjef Lars Erik Bragstad i Norsk Luftambulanse Helikopter. Et nytt system skal nå skape en tryggere hverdag for pasienter og mannskap i legehelikoptrene. Foto: Per Håkon Solberg / SNLA

Legehelikoptrene med klar oppfordring til dronepilotene: - Registrer deg!

Omtrent 500 000 nordmenn eier en eller flere droner. Uregistrerte droner utgjør en stor sikkerhetsfare for luftambulansetjenesten i Norge.

Nå skal et unikt samarbeid mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Avinor sørge for en tryggere hverdag for pasienter og mannskap i legehelikoptrene.

– Legehelikoptrene flyr ofte utenfor kontrollert luftrom og må kunne lande nesten hvor som helst, for eksempel ved ulykker, søk- og redning, sier flygesjef Lars Erik Bragstad i Norsk Luftambulanse Helikopter. Og tilføyer:

– Har vi droner rundt oss som vi ikke vet om, blir konsekvensene fatale om det oppstår et sammenstøt.

Hittil har det manglet et system som varsler helikoptrene om hvor dronene flyr til enhver tid. Nå er systemet på plass, og hver registering vil fjerne potensielle farer i norsk luftrom.

– Sikkerhet må komme først

Tidligere har profesjonelle droneoperatører måtte varsle via telefon og mail til nødmeldesentralene og direkte til luftambulansebasene, og denne informasjonen ble manuelt notert ned og ikke synliggjort i kartsystemer. For å forenkle dette har Norsk Luftambulanse utviklet en enkel måte å registrere droneoperasjonen som en ny funksjon i HemsWx. Dronen du registrerer blir synlig i kartet for alle brukere av HemsWx, og vil være til stor hjelp når Norsk Luftambulanse og luftambulansekoordinatorene ved nødmeldesentralene planlegger livsviktige oppdrag.

Hver måned mottar Avinor cirka 600 forespørsler om droneflyvninger via appen Ninox Drone. Systemet blir nå tilrettelagt slik at disse registreringene også gir dronevarsler i HemsWx Drops, løsningen som er utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse og som brukes av blant annet politiet og redningshelikoptrene.

– Avinor og Norsk luftambulanse leverer kritiske tjenester for det norske samfunnet. Det var derfor naturlig for Avinor å dele dronedata fra vårt system med luftambulansen, slik at de kan operere på en tryggere måte i lufta, sier Mats Gjertsen fra Avinor´s droneprogram.

Ber om en fellesdugnad

I det nye varslingssystemet kan dronepilotene enkelt registrere egen drone på nettet eller i egne mobil-apper. Da vil alle brukere av systemet umiddelbart få et varsel om at denne dronen er ute og flyr. Er kontaktinformasjon også lagt inn kan helikoptermannskapet kontakte flygeren direkte dersom de flyr inn i samme luftrom.

– Nå har vi lagt til rette for at vårt system overfører dronedata til og luftambulansens eget system. Når tjenesten også brukes av flere nødetater er det viktig at alle dronepiloter bidrar. Nå spiller vi ballen over til dronepilotene og oppfordrer de til å registrere flygningene sine, sier Gjertsen i Avinor

– Vi håper alle som flyr drone, tar den lille jobben det er og registrerer seg før man sender dronen til værs. Manglende registrering kan i ytterste konsekvens bety forskjellen på liv og død, avslutter Bragstad

